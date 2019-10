Vuelan boletos del Pa’l Norte

Monterrey, NL.- La historia se repite: el boleto tempranero del Festival Pa’l Norte sencillamente voló.



De acuerdo con Armando Luna, encargado de prensa de Apodaca Group, que organiza el más grande festín musical en el estado, los tickets en línea se agotaron en segundos.



Y lo mismo ocurrió en los diferentes puntos de venta de Ticketmaster, donde miles de personas pasaron la noche para asegurar su abono y no perderse el Pa’l Norte que en el 2020 se celebrará el 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora.



“Me acaban de avisar que los boletos en línea ya se agotaron. No sé cuántos se pusieron en venta en lo que llamamos ‘boleto tempranero’”, comentó Luna a las 11:05, apenas cinco minutos después de iniciar la venta.



El boleto tempranero, por abono, costó mil 660 y su característica es que además de ser económico, se ofrece cuando aún no se ha anunciado el line up del evento.



Cuando la taquilla abrió, había entre 600 y 700 personas formadas, que esperaban conseguir unos de los 10 mil boletos disponibles.