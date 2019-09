Vuelve operativo vs vehículos con placas vencidas

Saltillo, Coah.- El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que al haber brindado el mes de septiembre para que los propietarios de automóviles que se encuentran rezagados en el pago de sus contribuciones, pudieran regularizar su situación, a partir del próximo martes primero de octubre se reanudarán a nivel estatal los operativos para la detección y aseguramiento de vehículos sin placas o que transitan con láminas de circulación vencidas.



Señaló que son cerca del 40 por ciento de los propietarios de automóviles quienes se mantienen en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, y ante ello es necesario realizar los operativos de identificación y aseguramiento, ya que es primordial hacerlos a beneficio de la seguridad de los coahuilenses.



Mencionó además que no se descarta el ejercer acciones de aseguramiento en los automóviles de procedencia extranjera que fueron introducidos de manera ilegal al territorio nacional, tema en el que dijo, se mantiene el diálogo con las autoridades federales para analizar cuál será la postura que asumirán al respecto.



Lo anterior en el entendido de que, si en unos días más no hay una definición, el gobierno estatal podría iniciar también el decomiso de vehículos "chuecos" de cierto modelo en adelante, y con cierto criterio en cuanto a las unidades automotrices consideradas como de trabajo.



Mencionó que sí es de tomarse en cuenta que hay en circulación unidades extranjeras que por su modelo y características aún podrían ser susceptibles de una posible regularización, mientras que habrá de los que en definitiva no habrá de permitirse su circulación.



Reiteró que es de suma importancia el contar con la identificación vehicular, para tener un control en los delitos que se dan en la entidad, toda vez que una buena parte de ellos los cometen personas que se desplazan en unidades sin placas o con láminas vencidas, lo que dificulta la persecución y las investigaciones.



Con información de El Siglo de Torreón