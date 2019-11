Vuelven lluvias… y cierres viales en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Por encharcamientos provocados por las lluvias que se presentan en la Ciudad, Tránsito de Monterrey cerró la vialidad sobre Avenida Constitución, a la altura de Padre Mier, donde solamente pueden pasar vehículos de carga y transporte urbano.



Hasta el momento, no se han reportado más cierres de manera preventiva.



Sin embargo, decenas de automovilistas optan por no cruzar por los pasos a desnivel por el temor de quedar varados.



Elementos de Protección Civil del Estado y de los municipios del área metropolitana mantienen un operativo para ayudar a los conductores que se queden varados en sus vehículos, además de estar pendientes en los puntos conflictivos que se suelen inundar.



Avenidas como Gonzalitos, Fidel Velázquez, Morones Prieto, entre otras, ya presentan encharcamientos, por lo que la corporación estatal le pide a los conductores y transeúntes extremar precauciones.



En San Pedro, la lluvia y ráfagas de viento arreciaron por cerca de media hora.



Algunas calles se inundaron, pero los cuerpos de auxilio no han reportado incidentes.