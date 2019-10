Wanda Seux es dada de alta tras sufrir infarto cerebral

Ciudad de México.- La vedette y actriz Wanda Seux fue dada de alta este jueves, tras permanecer hospitalizada en terapia intensiva por dos semanas a causa un infarto cerebral que la tuvo en riesgo de muerte.



Los pronósticos sobre la salud de la actriz eran desalentadores, por lo que estaban esperando un milagro que Alfredo Cordero, amigo de Seux, vio llegar este jueves al ser dada de alta del nosocomio capitalino donde estaba internada.



Cordero comentó que Wanda se encuentra restablecida de salud, pero con graves secuelas causadas por el infarto cerebral, por lo que ahora buscan especialistas que puedan ayudarla a su rehabilitación, ya que tiene un severo daño.



Recordó que la vedette de origen paraguayo llegó a urgencias durante un severo infarto cerebral que la puso en riesgo, por lo que fue sometida a una traqueostomía y una gastrostomía, que se efectuaron de manera exitosa.



Por lo que este jueves 17 de octubre fue dada de alta. “No tiene muerte cerebral, ni se encuentra en estado vegetativo, pero enfrenta un gran daño en casi todo el lado izquierdo del cerebro y parte del derecho. Está tranquila y casi todo el tiempo permanece dormida”.



Sin embargo, reacciona ante las voces conocidas, “por ejemplo, cuando le hablo, me gusta decirle que ya nos vamos del hospital, que se va a poner bien y le he pedido señales de que me entiende, a lo que ha respondido con gran esfuerzo a través de señales o movimientos”.



Asimismo, reconoce las voces de amigos y reacciona a la música, “lo que nos da un panorama de que está bien y sigue luchando. Eso me inspira para seguir adelante y apoyarla, ahora en su recuperación que será lenta, pero lo logrará”.



Hasta el momento, la protagonista de filmes como Bellas de noche, es apoyada por el patronato de La Casa del Actor, quienes cubrieron en su totalidad los gastos generados por el hospital, además de que en ese lugar Wanda también vivía hasta antes de sufrir el infarto cerebral.



Yucita Furlong, directora de La Casa del Actor, se ha comprometido a ayudar en todo lo que sea posible, así como Jesús Ochoa, Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), explicó Cordero, quien se encuentra agradecido por el apoyo a su amiga.



A partir de este viernes iniciará su recuperación en las instalaciones de La Casa del Actor, donde se ha instalado todo lo necesario para sus cuidados, terapias y atenciones para su delicado estado de salud.



Mientras que en paralelo, Cordero tiene pensado buscar alternativas médicas y especialistas para ayudar a Wanda a restablecerse y lograr una mejor calidad de vida.