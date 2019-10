Warner Bros lanza el nuevo trailer de Birds of Prey

Warner Bros lanzó el primer adelanto de Birds of Prey, uno de los filmes más esperados del próximo año.El avance deja entrever que la principal protagonista será Harley Quinn quien trata de lidiar con el hecho de que se ha separado del Joker, intentando reencontrar su propósito se encontrará en una alianza incomoda con las vigilantes Huntress, Black Canary, Rene Montoya para proteger a Cassandra Cain del jefe criminal de Gotham City conocido como Black Mask.El tráiler anticipa que conservará toda la locura que distingue al personaje en el impreso, con la cinta cargada de acción podría establecer el camino a la cinta The Suicide Squad que prepara James Gunn.Birds of Prey cuenta con un elenco conformado por Margot Robbie quien regresa como la irreverente Harley Quinn, compartiendo créditos con Jurnee Smollett-Bell en el papel de Black Canary, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Rosie Perez como Renee Montoya, Ella Jay Basco como Cassandra Cain, Chris Messina como Victor Zsasz y Ewan McGregor como el antagonista principal Black Mask.El filme es dirigido por Cathy Yan cuenta con un guion escrito por Christina Hodson.Con información de Grupo Fórmula