Warner Bros prepara película de los Funko Pop

“La nueva versión de la cultura pop (de Funko) hace que estas figuras sean increíblemente atractivas para los fanáticos de todas las edades”, señaló Abbate a Deadline.



“Estamos encantados con esta oportunidad y estamos comprometidos a hacer una increíble película de Funko que tenga su propio mérito”, dijo el CEO de Funko, Brian Mariotti. “No se trata de vender juguetes o construir una marca. El equipo de Warner Animation Group tiene una visión única de cuál debería ser la primera película y estamos muy entusiasmados de hacer este viaje junto a ellos”.

Warner Bros consiguió los derechos de Funko y de la mano de su división Warner Animation Group está trabajando en una película centrada en las populares figuras de la compañía, informó La Tercera El acuerdo entre ambas empresas será gestionado por Allison Abbate, vicepresidenta ejecutiva de Warner Animation Group, quien dijo estar emocionada por esta colaboración.En concreto la película de Funko Pop recién esta en sus primeras etapas de desarrollo con Teddy Newton (The Trouble with Lou) y Mark Dindal (Chicken Little) a cargo de la historia.Por ahora se desconoce cuál será la premisa de esta película y qué personajes incluirá o si estos serán originales o miembros de otras franquicias. No obstante, con las diversas colaboraciones pasadas entre Warner Bros y Funko sobre la mesa, parece que por ahora hay muchas posibilidades.Obviamente todo esto es una forma de potenciar aún más las ventas de la marca y hacer figuras de la película de las figuras, aunque claro desde Funko aseguran que esa no sería su intención.