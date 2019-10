Watchmen, la línea entre el bien y el mal

En un mundo donde los superhéroes están prohibidos, llega, un show cargado de emoción, denuncia social y muchas peleas.Por lo menos es lo que promete uno de los protagonistas, el actoren entrevista con“Este producto no se siente como otro basado de cómics, se siente más como vivir en otra realidad. Aquí no estoy jugando a ser el héroe, sino a ser una persona que se dedica a hacer ciertas cosas. Ustedes entrarán a un mundo que tiene sus reglas particulares en donde situaciones muy particulares han pasado y seguirán pasando.“Cada personaje que interpreto vive en un ambiente diferente con situaciones distintas a las que vivo, por lo que solo siéntate y disfruta lo que ves”, mencionó el actor, quien interpreta en la serie a, mejor conocido como, un lord inglés que busca la paz, aunque tiene extremos para conseguirla.El show está situado en 2019 (el cómic se desarrollaba en los años 80) en un mundo alternativo donde no existe el internet, no hay celulares inteligentes y Robert Redford es el presidente de Estados Unidos desde 1992.Los superhéroes ahora están prohibidos por lo que nacenque se encargan de cuidar el bienestar de las personas, pero no todos están en el mismo equipo como los The Seventh Calvary, unos enmascarados que tienen una guerra contra las autoridades.(creador de Lost) fue contratado porpara producir y escribir el guion de este nuevo programa que pretende ir más allá de lo presentado en la historieta, ya que desde el principio declaró que no iba a adaptar tal cual los 12 tomos, ni mucho menos hacer un reboot de la historia, sino que mezclaría cosas del cómic con situaciones totalmente nuevas y personajes creados exclusivamente para la serie.“Me encanta el enorme entusiasmo de Damon, el cual es seductor y basto de imaginación. Es alguien que piensa muy rápido y habla igual de rápido, lo que me abrumó un poco, pero dije: ‘esto será algo en lo que no voy a entender lo que sucede, pero será interesante y me encanta tomar riesgos.“A veces ganas y a veces pierdes en este negocio, pero pensé que teníamos muchas oportunidades para ganar y si Damon logró atraerme con su entusiasmo, probablemente hará lo mismo con otras personas, y creo que él consiguió a un gran cast”, compartió el histrión.Además de Jeremy Irons, Watchmen cuenta con un galardonado elenco que va desde la ganadora del Oscar, a, hasta los veteranos actores, para demostrar con esto que la serie busca talento en lugar de caras populares.La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Tulsa, tres años después del ataque de un grupo de supremacistas blancos coordinado por, contra la policía y sus familias; evento al que se le conoce comoLuego del atentado, la policía comenzó a usar máscaras amarillas para proteger sus identidades, mientras que el grupo detrás del ataque utiliza máscaras Rorschach en blanco y negro.El sellopublicó en septiembre de 1986 el primer tomo de Watchmen, una novela gráfica escrita por, la cual tuvo 12 números. El cómic de inmediato llamó la atención por presentar a superhéroes más humanos que habían sido piezas fundamentales en acontecimientos como la Guerra de Vietnam o la Guerra Fría. Al final obtuvo los premios más importantes dados para este tipo de publicaciones y ahora, 34 años después, es considerada como la mejor historieta de todos los tiempos.Con esos antecedentes fue fácil para los productores de la cadenavoltear a ver la novela de Watchmen justo cuando estaban por despedirse del fenómeno televisivo Game Of Thrones. Por lo que en 2017 el canal anunció la adaptación de la historia a la pantalla chica con la esperanza de tener el nuevo producto que tome el lugar que estaba por dejar el universo de Westeros.Ha sido un año en el que HBO no ha parado de presentar producciones que ha tenido gran impacto en la cultura televisiva como Chernobyl, Leaving Neverland, Euphoria y la segunda temporada de Big Little Lies.Alan Moore es escritor de cómics como V de Vendetta, La Liga Extraordinaria y Watchmen (historias todas llevadas al cine).Para la creación de la serie, Moore le pidió al guionista de la misma, Damon Lindelof, que no se usara su nombre para la promoción de la serie, lo que éste ha hecho, de acuerdo con el sitio especializado Polygon.En los créditos finales de la emisión se menciona a los personajes como “cocreados por DC y(el dibujante).