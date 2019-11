Whatsapp: 11 trucos que harán tu vida más fácil

Estados Unidos.- Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en España y ha cambiado mucho durante los más de cinco años que lleva funcionando. Tanto a nivel de seguridad como de posibilidades de comunicación. Sin embargo, mientras que algunas de sus funciones son muy intuitivas, otras se encuentran ocultas.



Por eso, a continuación te mostramos 11 trucos de Whatsapp que tienen como finalidad mostrarte algunas de sus funcionalidades menos conocidas que harán tu vida más fácil.



Despídete del doble check azul



La llegada del doble tick azul en Whatsapp supuso una auténtica pesadilla para aquellos que tenían interlocutores impacientes o novios celosos. Su introducción en la aplicación supuso todo un terremoto entre sus usuarios.



Sin embargo, debido a la presión popular, la aplicación se vio obligada a recoger cable y permitir deshabilitar esta función que, sin embargo, aparece activada por defecto.



Si te encuentras entre aquellos que no quieren que se sepan cuando has leído los mensajes, lo que debes hacer es acudir a Ajustes =>Cuenta=> Privacidad y, una vez dentro de este apartado, desactivar la la casilla de la confirmación de lectura.



La mala noticia de esto es que, cuando desactivas la confirmación de lectura de los mensajes entrantes, tampoco podrás saber cuando otros han leído tus mensajes.



Además, independientemente de cómo hayas configurado esta función, en los grupos tendrás que seguir soportando el doble tick azul.

Usar Gifs



Extremadamente populares en Twitter y en las páginas web, los Gifs tardaron mucho más de lo esperado en llegar a Whatspp.



Sin embargo, ya se encuentran totalmente integrados y es posible incorporarlos de tres formas distintas a nuestro uso diario.



Subiéndolos como una foto normal: Si tenemos un gif descargado en la galería de imágenes en nuestro teléfono, simplemente necesitamos seleccionarlo como si de una foto normal (en jpg o png) se tratase.



Fabricándolos tú mismo: Seleccionado un fragmento de 4 segundos o menos de un vídeo, Whatsapp nos da la oportunidad de transformarlo en un gif y enviarlo de ese modo a uno de de nuestros contactos.



A través de los atajos de tu teclado: Puedes insertar gifs indexados en Internet a través de distintos atajos en tu teclado. Los métodos descritos pueden cambiar en función del teclado que tengas instalado pero los más comunes son: con una pulsación larga sobre el icono de la carita sonriente, seleccionando la flecha que se encuentra junto al texto predictivo y pulsando la opción gif, y con una pulsación larga junto a al rostro sonriente en la caja de introducir el texto.



Que nadie escuche tus audios



Este es uno de los trucos más sencillos. Simplemente debes acercarte el teléfono a la oreja tras darle al play en un mensaje de voz y el audio se reproducirá por el auricular en lugar de por los altavoces.



De este modo, nadie se enterará de que te están diciendo, salvo que tengas el volumen del auricular demasiado alto.

Oculta tu foto de perfil



Decidir que mostrar y que mantener oculto. Esto esa una de las primeras cosas que podemos hacer con nuestra cuenta de Whatsapp. Especialmente, si utilizamos el mismo número para cuestiones personales y profesionales.



Whatsapp nos permite elegir nuestra fotografía, el nombre que se mostrará a otros usuarios que no tengan nuestro número y un mensaje de estado.



Se trata de una información que podemos elegir si sólo estará disponible para todo el mundo, para nuestros contactos u oculta para todos.



Negrita y cursiva



Si eres de los que escribe mensajes de Whatsapp más largos que los editoriales de un periódico, es posible que quieras destacar algunas partes del texto, como lo harías en un email o en un documento de word.



Esta es una de las últimas funcionalidades que incorpora Whatsapp y simplemente necesitarás poner un pequeño código sencillo de recordar antes de destacar con negrita, cursiva y otros recursos las partes del texto que desees.



Negrita: Necesitarás poner un asterisco "*" (sin las comillas) antes de después de la palabra u oración que quieras remarcar

Cursiva: Deberás poner un guión bajo "_" (sin las comillas) antes de después de la palabra u oración que quieras remarcar

Tachaduras: Tienes que poner virguillas "~" antes y después de la palabra u oración a la que quieres aplicar este recurso estilístico.



Emoticonos grandes



La popularización de los chats y las apps de mensajería instantánea trajo consigo la explosión de los emoticonos, unos caracteres especiales que, en cierto modo, ha venido a sustituir parcialmente el lenguaje por escrito.



En Whatsapp, tradicionalmente, los emojis tenían el mismo tamaño que el texto plano. Sin embargo, con la introducción de las últimas actualizaciones, el tamaño de los emoticonos es dinámico.



De este modo, un solo emoticono tendrá un tamaño gigante, dos tendrán un tamaño algo menor, tres emoticonos serán ligeramente mayores que el texto plano y cuatro emoticonos tendrán su tamaño clásico.



Sin embargo, para que esta regla se aplique es necesario enviar los emoticonos solos (o en compañía de otros emojis) pero no acompañados de texto plano. En ese caso, estos símbolos volverán a tener su tamaño estándar.

Uso de favoritos



Los favoritos de Whatsapp nos permiten ordenar dentro de una carpeta de la aplicación los mensajes, fotos, vídeos o audios que tengan una especial relevancia para nosotros.



Para marcar cualquier mensaje como favorito, tan solo es necesario encontrarnos dentro de un chat, hacen una pulsación larga sobre el mismo y seleccionar el icono de la estrella en la parte superior de la aplicación. En ese momento, un pequeño icono de una estrella aparecerá junto al mensaje y nos indicará que lo hemos guardado como favorito.



Cuando queramos consultar los mensajes que tenemos marcados como favoritos, simplemente debemos ir al menú principal de Whatsapp (en el que se encuentran todos los chats) y seleccionar los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla. En este momento, se abrirá un menú y seleccionaremos la opción de mensajes destacados.



Los mensajes se encontrarán ordenados por orden cronológico inverso al que los hayamos marcado como favoritos.



Eliminar mensajes



Una de las opciones más útiles que nos permite Whatsapp en la actualidad es la posibilidad de eliminar mensajes de las conversaciones de chat.



La eliminación de los mensajes podrá ser de los que hayamos recibido, para que no aparezcan en nuestro chat con una persona por si alguien nos revisa el móvil, y para mensajes que hayamos enviado.



En el caso de los mensajes que hayamos enviado, podemos elegir la opción de eliminar solo para nosotros o de eliminar para todos los miembros que estén participando en la conversación.



Cuando eliminamos un mensaje solo para nosotros, nuestros interlocutores no recibirán ninguna clase de notificación. Sin embargo, si hemos eliminado el mensaje para todo el mundo, aparecerá un mensaje en forma de bocadillo de diálogo (y en las notificaciones) que indicará "mensaje eliminado".



Para eliminar un mensaje tan solo necesitamos hacer una pulsación prolongada sobre el mismo y seleccionar el icono de la papelera en la barra superior del chat.

Buscar mensajes



Un amigo nos ha mandado la dirección del sitio en el que hemos quedado pero no lo recordamos exactamente. Después de ese mensaje, se han enviado cientos de mensajes, memes y otras chorradas a través de ese chat. Una situación de lo más habitual entre los usuarios españoles.



Para estos casos resulta especialmente útil la opción de buscar los mensajes, evitando así tener que andar haciendo scroll en las conversaciones y leyendo por encima.



Tenemos dos formas de buscar mensajes en Whatsapp.



Dentro de un chat en concreto: Debemos seleccionar los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla, seleccionar la opción de buscar y teclear la palabra clave que deseamos encontrar.



En el menú general: Si nos encontramos en el menú general simplemente necesitaremos hacer click en la lupa y teclear la palabra clave deseada.



Quién ha leído qué en un grupo



Para saber quién ha leído los mensajes que hemos enviado a un grupo debemos seleccionar con una pulsación prolongada nuestro mensaje concreto sobre el que deseamos saber la información.



A continuación, debemos seleccionar la el icono que contiene una "i" minúscula.



En este momento, se nos abrirá un menú y podremos saber qué destinatarios han recibido nuestro mensaje y quienes lo han leído.



Sin embargo, se trata de una información que tenemos que coger especialmente con pinzas ya que Whatsapp considera un mensaje leído si hemos abierto el chat con nuestro destinatario, y no si realmente se ha leído, algo que es probable que suceda en un chat muy concurrido.

Mandar mensajes con el asistente



Hay ocasiones en las que tenemos las manos ocupadas, como cuando estamos cocinando, y no podemos agarrar el móvil para enviar un Whatsapp.



Afortunadamente, el asistente de Google nos permite mandar un Whatsapp solo a través de comandos de voz.



La parte buena de todo esto es que puede hacerse de manera muy sencilla. La parte mala, es que a veces escribe lo que quiere.



Para conseguirlo, lo primero que debemos hacer es activar el asistente de Google con el comando de voz "Ok, Google". Una vez hecho esto, indicaremos por otro comando de voz a quién queremos enviar el mensaje -"manda un Whatasapp a Pedro", por ejemplo- y el asistente de Google nos abrirá una nueva ventana para que le dictemos el mensaje. Una vez dictado el mensaje, podremos confirmar su envío, volver a dictarlo o cancelar el envío de este Whatsapp.