Woody Allen y Amazon logran acuerdo tras incumplimiento de contrato

Nueva York, EU.- Woody Allen llegó a un acuerdo en una demanda por incumplimiento de contrato de 68 millones de dólares contra Amazon, que canceló un contrato con el cineasta estadounidense tras el auge del movimiento #MeeToo contra los abusos sexuales, según documentos judiciales.



Los abogados del director de cine y Amazon presentaron un aviso conjunto desestimando el caso el viernes por la noche en un tribunal de Nueva York.



No se revelaron los términos del acuerdo. Pero el sitio web de noticias Deadline citó fuentes conocedoras del acuerdo que aseguraron que “al final no hubo ganadores en esto”.



Allen demandó a Amazon en febrero después de que la plataforma cancelara un contrato de cuatro películas con él.



Según Allen, Amazon retiró la oferta debido a antiguas acusaciones de un supuesto abuso sexual a su hija adoptiva Dylan Farrow, cuando ella tenía siete años.



El cineasta siempre ha negado las acusaciones, que fueron investigadas pero que no dieron lugar a ningún cargo en su contra.



Pero Dylan Farrow, respaldada por su madre adoptiva, Mia Farrow, y su hermano, Ronan Farrow, retomó las acusaciones públicamente cuando el movimiento #MeToo tomó fuerza.



Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de AFP para comentar sobre el acuerdo.