Xoloitzcuintle, el perro mexicano que cuida las almas de los muertos

"Parecen un rata sin pelo". Los que nunca vieron un perro calvo suelen reaccionar de esa manera. Pero la belleza de esta raza de estos animales radica en algo mucho más profundo, su antigüedad y mística.Xoloitzcuintle. Su nombre encierra una parte de su magia, proviene del náhuatl: Xólotl quiere decir dios del ocaso o la muerte, mientras que itzcuintli es perro. Más conocido en México, su país de origen como perro pelón. Los hay oscuros y claros, con o sin pelo.Los mexicas creían que los dioses creadores habían puesto en la tierra a este ser para guiar las almas de los muertos a través del inframundo, el peligroso Mictlán. Es por eso que muchas veces estas mascotas eran enterradas junto a sus dueños, o se ofrendaban xolos de cerámica en las tumbas."Es el perro más emblemático de México. Son mágicos. Hay un tipo que es color bermejo, estos son los considerados como guías de los espíritus, no los negros, por que a los más claros los dioses pueden verlos en la noche", dijo a Sputnik Liubov Illinichna Prudkovskaya, filóloga nacida en Kiev, Ucrania. Hace más de 40 años vive en México y, junto a su esposo, tienen el criadero Xolos Milenarios.Allí hace pocos días nació una nueva camada de lazarillos del alma, con ojos verdes como los de su dueña, quien sostiene con orgullo que por ese motivo son hijos suyos."No existe una raza más cariñosa, son muy apegados al ser humano, pero también son desconfiados, no se fían de los extraños", agregó.Es quizás esa característica la que durante la conquista evitó su extinción. Los españoles, al comprender el lazo que unía a los pueblos que intentaban someter con estos animales se propusieron exterminarlos. Pero su instinto los salvó, muchos especímenes permanecieron ocultos.Recién a mediados del siglo pasado, cuando la Federación Canófila Mexicana (FCM) los reconoció como raza se comenzó un trabajo de recuperación y conservación de la especie.Se cree que es una de las más antiguas, algunos investigadores datan su origen hace 7.000 años. Tiene un primo lejano en Perú, pero la criadora ucraniana asegura que no tienen nada que ver."Su cuerpo es más cuadrado y no tienen la belleza de los xolos, que son muy estilizados y elegantes tipo galgo, corren mucho y nunca hay uno gordo", señaló.El gen que produce la ausencia de pelo es dominante. Sin embargo algunos cachorros nacen con pelo. La cruza entre calvos y peludos no está permitida por la FCM. Sin embargo en muchos comerciantes lo hacen."Hay muchas mezclas en el mercado, nosotros mantenemos la raza original. Es fácil determinar los puros porque tienen el hocico puntiagudo y con dientes feos y desparejos. Los que tienen dentadura perfecta son cruzas", explicó Liubov.Una mutación genética determinó que la especie no tuviera premolares, es este uno de los rasgos distintivos por el cual se identifican con facilidad en sitios arqueológicos.La evolución también causó la pérdida de pelo y la exposición de su cuerpo al ambiente. Su piel es lisa y sensible al tacto, y siempre parecen emanar mayor calor que otros especímenes. En la antigüedad esto los convertía en algo más que solo el mejor amigo del hombre y guías espirituales, también eran utilizados como bolsas calientes para mantener templados a enfermos y ancianos.Se trata de un perro silencioso y tranquilo, alegre, alerta e inteligente, guardián y compañero. Nunca agresivo. Son distintos a los demás, transpiran por las almohadillas y membranas interdigitales de los pies, casi no jadean. Su promedio de vida es de 20 años."Las demás razas son creadas por el ser humano. El xolo es el más antiguo perrito de la humanidad, por eso tienen un gran valor. Yo no podría vivir sin ellos, me moriría. Son mi vida. Entienden todo, ladran poco. Para mi son una verdadera deidad, son otra cosa", sostuvo la dueña del criadero-santuario.Este recinto ocupa 3.000 metros cuadrados en el estado de Morelos, a 100 kilómetros del ruido y el smog de Ciudad de México. Un paraíso en la tierra que da refugio a unos 50 guías del alma.