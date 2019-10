Ya habría acuerdo con Rayados; presentarían a Almeyda

Ciudad de México.-La incertidumbre que se originó en la Sultana del Norte por saber quién será elegido como nuevo entrenador de Rayados está por llegar su fin, después de que el equipo regiomontano alcanzara un principio de acuerdo con el argentino Matías Almeyda.



“El Pelado” será oficializado después de que finalice su participación en la MLS. Este domingo, a las 15:00 horas, San José Earthquakes se enfrentará a Portland en duelo en el que se definirá si los californianos acceden o no a los playoffs, por lo que ahí podría terminar su temporada.



“De hoy al domingo no habrá nada, será hasta la próxima semana cuando ya pudiera darse algo, pero por el momento todavía no; siguen viendo las opciones que se tienen”, explicó una fuente allegada al Monterrey sobre cuándo podrían dar a conocer el nombre del nuevo timonel.



Ese mismo día la Pandilla visitará al Querétaro en La Corregidora buscando tres puntos vitales en sus aspiraciones por no quedarse fuera de la Liguilla.