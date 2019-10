Ya hay posible comprador para el avión presidencial

Ciudad de México.- Después de varios meses a la venta y con la participación de un comité vinculado a observación de compras internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, hasta ahora ya hay un potencial comprador del avión presidencial adquirido en el gobierno del presidente, Felipe Calderón, según lo dio a conocer el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ahora se encuentra en etapa de avalúo y de revisión de las condiciones técnicas.



En otro orden de ideas, consideró que de proceder la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Eduardo Medina Mora, no correspondería que obtuviera una pensión, sino como si hubiera concluido su gestión.



Durante su conferencia matutina, López Obrador dio a conocer que además del "lujosísismo" avión presidencial durante los dos pasados sexenios se erogaron cien mil millones de pesos en adquisición de aeronaves. Tan solo en bajo la administración se adquirieron seis Jets a un costo de mil millones de pesos y que era para el servicio de altos funcionarios.



El mandatario dijo que por disposición del comité de la ONU que participa en la venta del avión no se pueden dar detalles del posible comprador,,por lo que fue hermético en identificarlo. Sin embargo, reconoció que es necesario que se pueda vender rápido el avión porque son aparatos que no pueden estar sin operar y que requieren de un alto costo de mantenimiento.



Dijo que cuando se consolide la venta se difundirá un video que muestre el lujo que había en la aeronave que fue una especie de "ofrenda" que hizo Calderón al entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.



En otro orden de ideas, dijo que la Oficina de la Presidencia de la República ha reducido de 3 mil millones de pesos a 800 millones de pesos, porque ya no hay estado mayor presidencial ni se utilizan las aeronaves para viajar porque hubo un tiempo que hasta cuando viajaban se llevaban dos aviones.



Por el contrario, dijo, bajo su administración para realizar las giras presidenciales solo se gasta lo correspondiente a 10 o 15 boletos de avión para el traslado.



En este contexto,,señaló que su gobierno tiene claro que otro rubro del gasto, el pago de publicidad en medios, debe mantenerse por la importancia que tienen para garantizar el derecho de acceso a la información. Además, dijo, nos importa mantener la difusión de campañas gubernamentales como la que pretende disuadir del consumo de drogas,



No obstante en todo caso, la erogación en publicidad ya no será como en el sexenio pasado, que tan sólo el último año se erogaron 8 a 10 mil millones de pesos, pero ahora ya es la mitad, "poquito porque es bendito".