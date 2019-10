Ya no es legal la condonación fiscal por decreto presidencial: SAT

La Administradora General Jurídica del Sistema de Administración Tributaria (SAT),, afirmó que laque se publicó en la Ley de Ingresos de 2013 fue el último que se realizó.Lo anterior, debido a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó unen el que, lo cual también fue respaldado por la Cámara de Diputados.“El presidente firmó un decreto que ya no va haber condonaciones… Los diputados realizaron una reforma para que no aplique; la última condenación fue la que se publicó en la Ley de Ingresos en 2013”, afirmó Ángeles Jasso en entrevista con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula Asimismo, destacó que aunque la ley de condenaciones de impuestos ya no es legal, lo que sigue persistiendo son las condonaciones de multas y recargos, ya que, el Código Fiscal de la Federación lo establece.Asimismo, detalló que los perdones fiscales que se dieron a conocer el día de hoy forman parte del programa, cuyo objetivo era llegar a un acuerdo con el deudor de impuestos para condenar la deuda.“La condonación de impuestos se generó por varios sexenios, reportamos el período del 1 de enero del 2007 al 4 de mayo del 2015…se señalaba en el programa que si el contribuyente se ponía al corriente se le daba una condonación, a partir del 2015 se hizo una reforma para transparentar este tipo de condonaciones”, informó la Administradora General.