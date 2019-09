Ya valió ma… Lesvy está muerta: novio a amiga el día del hallazgo

Ciudad de México.- "Ya valió madre todo, Lesvy ya está muerta", dijo el novio de la hoy occisa y acusado del asesinato, Jorge Luis 'N' a Laura "N", amiga desde la primaria de la víctima, quien fue encontrada estrangulada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.



Este miércoles continuaron las audiencias del juicio oral que se sigue a Jorge Luis ‘N’ como presunto responsable del asesinato de su novia Lesvy Berlín Rivera Osorio, en una jornada de más de cinco horas en la que declararon 14 personas.



Laura "N" declaró que su amiga le había comentado que el imputado era violento, pero no en forma física sino emocional, no obstante, refirió que ésta lo amaba y vivía con él en unión libre en un cuarto rentado.



El día en que Lesvy fue hallada estrangulada con el cable de un teléfono público, en Ciudad Universitaria, Jorge Luis ‘N’ habló por la noche a Laura para que lo acompañara a buscar a su novia y preguntar a vigilancia.



Sin embargo, de camino y antes de acudir al Ministerio Público de Coyoacán, el imputado refirió: "Ya valió madre todo, Lesvy está muerta".



En tanto, Sócrates Francisco "N", agente de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que Lesvy Berlín Rivera Osorio presentaba lesiones de cuello y golpes en el pómulo.



Además, el policía de Investigación Noé González refirió que en el cuarto en donde vivían Lesvy y el acusado encontraron 10 indicios, entre ellos pipas, papel con yerba verde, gotero con residuos de sustancia color café, cuatro bolsitas transparentes con yerba verde y dos credenciales, una de la occisa y otra de Carlos "N".



En su oportunidad Teresa Hernández, empleada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró que alrededor de las 23:00 horas observó a Jorge Luis turbado y nervioso, además de darle su nombre y de que trabajaba en la Preparatoria 2 como auxiliar de intendencia.



Refirió que Laura, amiga de la occisa, quien acompañó a Jorge Luis al Ministerio Público de Coyoacán, le comentó que no estaba muy de acuerdo con esa relación de unión libre de cuatro meses con el imputado que tenía Lesvy, pues él la había hecho más adicta a las drogas.



Mientras Martha "N", otra empleada de la UNAM, dijo conocer a Lesvy desde 2009 a través de la mamá y describió a la joven como seria, inteligente e introvertida, que quería estudiar idiomas, música y viajar al extranjero.



Afirmó que conoció a Jorge Luis en el velorio de Lesvy: "lo vi de lejos, con una posición agachada y su mirada muy alterada, fuera de sí".



A su vez Gustavo "N", policía de Investigación, reveló que fueron revisados audios en los que se escucha: “No puedo con esto, chale...", "(...) encontraron una chava con una cadena de perro".



Se presume que los audios serían del 3 de mayo del 2017, sin embargo, el investigador reconoció que no puede establecer si esa voz corresponde al acusado.



Marielena "N", dueña de la casa que rentaba el acusado, recordó que el último día que vio con vida a Lesvy traía a su perro con una cadena.



También comentó que vio al sospechoso el 3 de mayo como a las 6:30 horas alterado y nervioso, luego lo escuchó hablar a gritos con su papá y "una tal Laura".



Resaltó que su nieto grabó la llamada en la que el imputado dice “... No puedo con esto (...) Me estoy volviendo loco".



La asesoría jurídica de la víctima pidió que se escuchara el audio en la sala donde se llevaba el juicio oral, pero por problemas técnicos no se logró, por lo que sería este jueves cuando se puedan dar a conocer.