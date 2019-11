Yadhira Carrillo responde de qué vive tras el congelamiento de cuentas de su esposo

Ciudad de México.- Como cada semana, Yadhira Carrillo visitó a su esposo Juan “N” en el reclusorio donde se encuentra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.



A su llegada, la actriz fue abordada por la prensa, que le preguntaron si es cierto que volverá a las telenovelas, pues tras el congelamiento de cuentas de su marido, ha tenido que modificar su estilo de vida.



Al respecto, Yadhira respondió que en estos 11 años que lleva alejada del medio, las ofertas para volver a la televisión no han parado, pero dejó claro que no regresará.



Y es que la actriz prefiere enfocarse en su negocio “Momentos”, que vende ropa para niños y organiza fiestas y banquetes.



Las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ también le preguntaron qué opina sobre las recientes declaraciones de Leticia Calderón, ex esposa de su ahora marido.



Hace unos días, Calderón aseguró que seguía viéndose con su ex marido para tomar vino hasta altas horas de la madrugada cuando él ya tenía una relación con Carrillo.



Al respecto, Yadhira respondió que “es mejor ocuparse cada quien de sus propios asuntos, cada persona, yo también de los míos. Siempre he pensado que el tiempo pone en su lugar las cosas y las sigue poniendo, el tiempo lo dice todo”.







