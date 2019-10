Yanet García sería la responsable de la separación de Raúl Araiza con su esposa

Ciudad de México.- Luego de que Raúl Araiza hiciera oficial su separación de Fernanda Rodríguez, quien fuera su esposa por 24 años, ahora surge el rumor de que Yanet García sería la culpable de esta ruptura amorosa.



Las especulaciones tomaron más fuerza sobre todo porque el conductor del matutino Hoy afirmó que su decisión se debió a motivos personales y que no hablaría más del tema.



Escenario que recordó el desliz amoroso que sostuvo con la artista Elba Jiménez en 2015, conductora con quien se dijo engañó a su esposa en aquella ocasión y que casi le cuesta su matrimonio esa vez.



Asimismo, diversas personas recordaron que durante el tiempo en que la llamada “Chica del Clima” estuvo soltera, se le vio muy pegadita al “Negro” Araiza, situación que los comprometió en varias ocasiones.



Por si fuera poco, nuevamente fueron ligados sentimentalmente con la presentación de la puesta en escena “El Tenorio Cómico”, dónde Yanet dio vida ‘Doña Inés’ y le daba un gran beso a Raúl en el escenario.



Además de ello, durante las transmisiones del Programa Hoy, Raúl no deja de lanzar piropos a su compañera de cuadro, motivo que en algunas ocasiones hacía que los internautas lo tacharan de irrespetuoso con su entonces esposa.



Hasta este momento tanto García como Araiza han preferido mantenerse en silencio y no hablar del tema ni en redes sociales ni en el programa de televisión.