Yeidckol y Luján acuerdan mantener unidad para cuidar a Morena

Ciudad de México.- A menos de 20 días de que se celebren las primeras asambleas distritales para elegir a los participantes del Congreso Nacional en el que se definirá a la próxima dirigencia nacional de Morena, los consejeros nacionales morenistas siguen entrampados sobre el método para el proceso.



La secretaria general, Yeidckol Polevnsky, y la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, ambas aspirantes a la dirigencia, pactaron mantenerse unidas para cuidar al partido, pues no están obligadas a renunciar a sus cargos porque lo pueden hacer un minuto antes de registrarse como candidatas, ya que no pueden dejar acéfala la organización política.



A decir de Polevnsky Gurwitz, se puede lograr un acuerdo político para definir cómo hacer la encuesta. Admitió que aunque hay un gran número de correligionarios que apoyan la propuesta del presidente de la República del método de encuesta, otros no, porque no entienden y no ven razón para ello.



Reveló que esta semana se reunirá con la Comisión de Honestidad y Justicia, el secretario de Organización, Leonel Godoy, y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para revisar los detalles de la encuesta, conocer dónde están las dudas y los temas que se deben ajustar.



En cuanto a la separación del cargo de los aspirantes, dijo que la Comisión de Honestidad y Justicia resolvió que puede darse un minuto antes de que sea el registro, por lo que negó que vaya a separarse de su cargo en este momento, y que con Luján el encuentro fue positivo, porque acordaron mantenerse unidas para que nada dañe al partido.



La actual dirigente nacional de Morena sostuvo que en caso de la adenda, se haría a la convocaría, y reiteró que el partido no contempla en sus estatutos hacer campaña, pero se pueden pedir permisos y licencias; un tema que habrá de estudiar.



Sobre las denuncias contra Luján por el presunto uso de servidores de la nación, refirió que en la reunión se dijo que quienes tienen quejas presenten sus denuncias con las pruebas, y afirmó que su función como presidenta del partido es trabajar por la unidad para construir y no para destruir.



En ese sentido, sostuvo que van en unidad, con los estatutos, tomando en cuenta la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con acuerdos políticos.



Sin embargo, Alejandro Rojas Durán celebró en su cuenta twitter la presunta renuncia de Bertha Luján en el marco de la reunión de Consejo Nacional, y demandó también la dimisión de Polevnsky y del diputado Mario Delgado Carrillo, al acusar que “los tres se han promovido de manera ilegal e inmoral con recursos públicos”.



A su vez, Delgado Carrillo llamó a un proceso sin simulaciones ni politiquería, en el que prevalezca el respeto, la tolerancia, el debate de ideas y se transparente el padrón de militantes.