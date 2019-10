Yo esa rivalidad ya la di por terminada: ‘Canelo’ sobre Golovkin

El boxeador mexicano, habló este lunes para TUDN, uno de los temas que resaltó el campeón mundial, fue el de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera boxística, analizó si han sido justas o no."Cuando un deportista está en su gran momento, siempre hay gente que no está de acuerdo en lo que haces o gente que no lo apoya, pero eso es normal, es parte del proceso de una persona exitosa. Realmente no le tomo mucha importancia y lo tomo como una motivación, porque a veces la gente juzga sin saber de boxeo, entonces al final lo tomo de quien viene".Sobre su rivalidad con elen su última pelea, el tapatío aseguró que es la más importante en su carrera."Por todo lo que se habló por parte de su entrenador, siento mucha satisfacción ganar la pelea, porque es lo que te da el poderles callar la boca a él y a los que hablaron, que al final ahí es donde vale la pena todo. Él va a seguir hablando porque creo que cuando lo empezaron a conocer fue cuando habló de mí, yo esa rivalidad ya la di por terminada, para mí ya no significa ningún reto".El boxeador de 29 años ha perdido solo en una ocasión en su carrera, fue hace algunos años ante el estadounidense Floyd Mayweather en Las Vegas Nevada, pelea que le afectó mucho a Saúl Álvarez, pero asegura que le sirvió de mucho."Lo tomé como un aprendizaje y como algo que me motivó, porque ese día yo quería ganar y ser el mejor, pero me dolió mucho en el orgullo porque perdí, pero al final eso no me iba a detener y lo tome como motivación. Me faltó experiencia, era muy joven y es un peleador muy difícil".Este 2 de noviembre el peleador azteca tiene un nuevo reto en su carrera, pues sostendrá un combate ante el ruso Sergey Kovalev, rival que se encuentra siete kilos arriba del peso del mexicano."Es un gran reto, en el boxeo subir dos kilos es demasiado, imagínate ahorita siete es un gran reto para mí, pero también sabemos que mis capacidades dan para esto y estamos haciendo una gran preparación y sabemos que podemos lograr este cuarto título y,me siento contento y motivado porque es una gran pelea, donde llevo mucho riesgo y es lo que me gusta porque eso es lo que me va a hacer entrar en la historia como los más grandes".El Canelo, finalizó hablando sobre si en algún momento pelearía en la UFC."Para mí no representa un reto pelar contra alguien de la UFC, pero si representa un negocio sí, pero seguramente no va a ser lo que esperan y lo que quieren".