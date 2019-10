Yo respaldé la liberación del hijo de ‘El Chapo’: AMLO

Oaxaca.- Durante la conferencia mañanera, desde Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la decisión de liberar Ovidio Guzmán, se tomó para proteger a la ciudadanía . ‘No se trata de masacres, eso ya se terminó’, indicó.



"La decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con el fuego". Informó que la violencia derivó de una reacción violenta tras un operativo que llevaba a cabo el Ejército a partir de la orden de aprehensión de un presunto delincuente.



"No queremos muertos y eso le cuesta trabajo entenderlo a muchos, la estrategia anterior convirtió al país en un cementerio".







"Nada por la fuerza, todo por la razón, preferimos proteger a las familias de los ciudadanos que retenes a un criminal"



"Se dejó crecer mucho esto, tenemos que enfrentar dos mafias, la de cuello blanco y las bandas de la delincuencia, llamada, organizada"



Reiteró que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas por lo que respaldó la decisión de su Gabinete de Seguridad, a quienes manifestó suma confianza.