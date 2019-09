Yo sé dónde están exactamente los 43: excomandante de la CRAC preso

“Me dirijo de forma directa a nuestro presidente de la República, porque he buscado a las autoridades que son responsables de este caso, pero a más de tres meses (de las reuniones con Alejandro Encinas) no han cumplido con su responsabilidad; y es por eso que hago público este caso porque se aproxima el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas y, sin embargo, no se ha dado con su paradero.

Los, “están escondidos en el mismo lugar donde fue escondido el autobús donde los transportaron”, reveló, excoordinador de la, quien asegura saber la ubicación exacta de los normalistas.Villar Castillo, quien está preso desde 2015 y actualmente se encuentra en el penal de Chilpancingo,, declaró que “algunos compañeros” le dieron información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; quienes “no salieron del estado de Guerrero”.“Ellos me reconocieron porque cuando yo estaba al frente de la Policía Comunitaria acudí a la ciudad de Iguala para ayudar en la búsqueda de los estudiantes, estos amigos me ubicaron allí; de hecho, me dijeron que nos infiltraron para saber todo lo que andábamos haciendo. Allí me conocieron y al encontrarnos en este penal, pues empezamos a cuentearnos acá y pues me confesaron los detalles”, dijo en una llamada telefónica al portal El Faro de la Costa Chica.Esta información, dijo, ya la tienen, subsecretario de Derechos humanos, población y migración; el antropólogo Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.Detalló que el 15 de junio de este año les entregó los datos y “el 18 de julio nos sacaron del penal para celebrar otra mesa de trabajo;que nos mostraron en una computadora.“Ya tienen ellos la ubicación exacta del lugar donde se encuentran los muchachos y son ellos los que deben de dar esa información”, dijo, por lo que prefirió no dar los detalles que conoce a los medios de comunicación, pues dijo, “hay un responsable de esa información, es el licenciado Alejandro Encinas”, quien aún no la ha revelado.Por lo anterior, en una carta abierta, se dirigió al presidente, diciéndole:“Yo encontré la información acá, en el penal, y, escondiendo la verdadera información del caso”, dijo.Además, debido la importancia de la información que posee, le hizo 8 peticiones urgentes: protección personal para él y para sus fuentes, protección para los padres de los normalistas, presentación del fiscal de la verdad para el caso Ayotzinapa, presentación de un agente del Ministerio Público Federal, operativos de seguridad en el lugar donde están enterrados los normalistas, seguridad especial para los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Juchitán y Azoyú; y seguridad para todas las organizaciones sociales que lo respaldad.Con esta información, retomada por Ciro Gómez Leyva en, Eliseo Villar confirma que los 43 normalistas están muertos.“Así es (están muertos), así me lo han confirmado los actores directamente involucrados en el caso. En su momento ellos, a la autoridad responsable tienen que darle esa información detallada, de cómo sucedieron los hechos”, agregó.