Yo también nací en el 53; la canción con que celebra cumpleaños AMLO

El presidenteconfesó que una de sus canciones favoritas, con motivo de su cumpleaños, es “Yo también nací en el 53” de la cantante. PublicaAl finalizar su conferencia matutina, el mandatario agradeció las muestras de cariño por su cumpleaños númeroLópez Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Macuspana, Tabasco, hijo de Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González.El mandatario confesó que una de las canciones que más le agradan es la de la cantante española Ana Belén y escrita por el autor Andrés Molina.Yo también nací en el 53y jamás le tuve miedo a vivirme subí de un salto en el primer tren¡hay que ver! en todo he sido aprendiz…No me pesa lo vivido,me mata la estupidezde enterrar u fin de siglodistinto del que soñé.Yo también nací en el 53yo también crecí con el Yesterdaycomo tú, sintiendo la sangre arderme abrasé sabiendo que iba a perder…Siempre encuentras algún listoque sabe lo que hay que hacerque aprendió todo en los librosque nunca saltó sin red.Que te puedo contar que tú no hayas vividoque te puedo contar que tú no hayas soñado…Yo también nací en el 53y soñé lo mismo que sueñas tú;como tú n quiero mirar atrássé muy bien que puedo volverme sal…Siempre tuve más amigosde los que pude contarsé que hay varios malheridosque esperan una señal.Qué te puedo contar que tú no hayas vividoqué te puedo contar que tú no hayas soñado…No me pesa lo vividome mata la estupidezde enterrar un fin de siglodistinto del que soñé…Qué te puedo contar que tú no hayas vividoqué te puedo contar que tú no hayas soñado.