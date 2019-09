Yolanda Andrade confiesa haberse casado ¿con Verónica Castro?

Hace algunas semanas, Yolanda Andrade reveló que hace algunos años se había casado en secreto y en una ceremonia simbólica con otra mujer.Debido a la insistencia de los medios de comunicación por saber de quién se trataba, Andrade explicó: “Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir 'Ay fulana', si a ella no le he preguntado”.Ante la polémica que desató su declaración, en entrevista con Javier Poza, la presentadora de televisión fue cuestionada de forma directa sobre quién es esa misteriosa mujer, a lo que se concretó en decir que se casó en Amsterdam con una mujer muy querida y reconocida de México.Poza la cuestionó en repetidas ocasiones si era Verónica Castro la persona con la que tuvo una relación tras haberse filtrado unas supuestas fotografías de las dos."No hay nada legal, fue simbólico. Fue en Amsterdam, un momento divino", dijo Andrade evadiendo los cuestionamientos del periodista."Me casé con una mujer maravillosa, divina, estábamos en ese momento de ese amor que le da a uno. Nos casamos en Amsterdam, fue un momento muy bonito (...) no te puedo decir en que año porque luego van a sacar cuentas", relató Yolanda.Ante la insistencia de Poza, Yolanda remató el tema diciendo que había sido madrastra de dos, haciendo un gesto clásico de Manuel "Loco" Valdés, padre de Christian Castro."Me gustaría que Verónica estuviera en la línea (...) para que en el nombre de nuestra amistad me desmienta", mencionó.Aunque Yolanda se niega a confesar el nombre de la famosa con la que contrajo nupcias simbólicamente, los internautas sugirieron algunos nombres entre los que destacan los de la propia Montserrat Oliver y el de Melissa Galindo, siendo esta última con la que se dijo hace tres años que se había casado, informó Quién