Yolanda Andrade habla sobre la supuesta vez que Cristian le pegó a Verónica Castro

“Pregúntale a él, era complicada esa relación, esa pregunta de que si Cristian le pegó a su mamá, pregúntale a él, no me preguntes a mí… pregúntale a él… pregúntale a él, pregúntale a la Valeria Liberman, pregúntale a la abuelita”

“Fíjate que yo vengo de una educación muy distinta, porque yo respeto mucho obviamente a mi mamá, entonces el hecho nada mas de imaginarte la acción, es muy fuerte, es muy delicada. Lo que pasó, él sabe, pero ella en mi pueblo dicen que a la gente que hace eso se le seca la mano, esto es algo sobrenatural, es algo que rebasa mis valores y todo, o sea eso que sucedió”.

Tras los rumores, por fin Yolanda habló y dio sus palabras sobre la supuesta ocasión engolpeó a su mamá.Yolanda fue entrevistada en su arribo a un aeropuerto, donde dijo algunas palabras al respecto, dejando todavía más oscuro y ambiguo todo el asunto:Todo esto nace después de los rumores que aseguraban que Cristian había golpeado sin pudor alguno a Verónica, su mamá, después de enojarse sin revelar la razón.Algunos aseguraban quehabía estado presente en ese momento, pero ella no niega ni confirma nada de esto. Por el contrario, prefirió que se le preguntara al mismo Cristian y aseguró que es algo que deben preguntarle a ella, sino a él.Además, también desmintió que Cristian Castro la haya golpeado a ella.Tal parece que Yolanda sigue queriendo ver el mundo arder y no se detiene en ningún momento para hacer todo más confuso. Por otro lado, si Cristian golpeó a su mamá es algo que será importante hacer notar, para que esto no se repita bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto.