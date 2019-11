Yuridia revela incidente con reportera y anuncia retiro temporal

“Estoy tratando de ser feliz y echarle muchas ganas a la vida pero se me está dificultando muchísimo la vida”.

"Hoy llegando al aeropuerto me pasó, ay que feo, hoy me pasó en el aeropuerto de Mérida que típicamente una reportera de Ventaneando se tiró al piso y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no”.



“Eso a mí me asusta mucho porque no me gustan las confrontaciones y hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es y después viene el bullying que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar”.

"Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, hablar con la gente, socializar, salir a la calle y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas, y eso lo saben ustedes”.

A través de su cuenta de Instagram,de Tv Azteca y reveló que sufre fobia social.Confesó que tras dar un concierto en Mérida, tuvo un incidente con una reportera de Ventaneando en el aeropuerto:Yuridia dijo que, nerviosismo y mucho miedo:La cantante aseguró que si no ha sido más exitosa es por esa fobia con la que ha tenido que batallar desde que empezó su carrera:Aseguró que, “me costaba mucho interactuar, soy cantante de puro milagro porque me cuesta mucho relacionarme con la gente”.Por lo mismo, ahora que terminó su gira,y no sabe cuándo volverá a los escenarios.Hasta el momento, Ventaneando no ha emitido ninguna información al respecto.Con información de Grupo Fórmula