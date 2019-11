¿Yuridia se casó? Fotos levantan sospechas de su posible boda

“Yo todavía paso por algún lugar nuestro y te recuerdo aunque vivamos en la misma casa. Tengo las miles sonrisas que me has regalado a lo largo de los años dibujadas en la libretita de mi mente aunque vivamos en la misma casa. Cuando me voy tengo la misma ilusión de volver a verte aunque vivamos juntos en la misma casa. @yomatias.aranda”.

Con unas fotografías y unos mensajes publicados en Instragram, la cantantey su novio, el argentino, dejaron entrever que darán el siguiente paso en su relación con su posible boda.El pasado 27 de octubre Yuridia levantó sospechas de un posible compromiso, e incluso de boda, cuando publicó una foto con unen su mano.Las sospechas aumentaron cuandopublicó una fotografía junto a la cantante, con un atardecer de fondo y el mensajeDichas imágenes llamaron la atención de sus fans, quienes de inmediato comenzaron a felicitarlos y a cuestionarlos con algunos mensajes, como “¿Te nos vas a casar?”, “¿Es el anillo de compromiso?”, “Boda en puerta” y “Felicidades por tu compromiso”.La foto de Matías fue publicada el 5 de noviembre reforzando la idea del compromiso, e incluso, de que ya se habían casado.Por si fuera poco, en los últimos días el perfil de Yuridia se ha llenado de fotos en compañía de Matías celebrando algo aunque no sabemos muy bien qué. En una de esas fotos compartió un mensaje como de que ya no se imagina su vida sin él.Yuridia y Matías saltaron a la fama por el reality showy comenzaron su relación amorosa en 2009; viven juntos desde hace algunos años y suelen compartir sus viajes y momentos juntos en sus redes sociales.“Ángel”, “Amigos no por favor”, “Ya te olvidé” y “Te equivocaste son algunos de los éxitos Gaxiola Flores, de 33 años de edad.