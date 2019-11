Zac Efron protagonizará la película King of the Jungle

Ciudad de México.- El actor estadounidense Zac Efron protagonizará King of the Jungle, película que contará la historia del magnate de la tecnología John McAfee, y que dirigirá Glenn Ficarra y John Requa (Crazy Stupid Love, 2011).



El guion fue escrito por Scott Alexander y Larry Karaszewski, de acuerdo a Deadline. El proyecto se basa en un artículo escrito por Joshua Davis para la revista Wired de Condé Nast, sobre la verdadera historia del creador del antivirus McAfee, quien cobró su fortuna, dejó la civilización y se mudó a la jungla en Belice y ahí instauró un compuesto de armas, sexo y locura como el coronel Kurtz.



En la producción se narrará como el corresponsal de Wired acepta entrevistar a McAfee, pero al llegar a Belice, entrará en paranoia y una realidad resbaladiza.



Anteriormente, Seth Rogen y Michael Keaton actuarían como “Furman” (Zac Efron) y “McAfee”, respectivamente, sin embargo conforme el proyecto avanzó, se realizó un nuevo casting, y ahora están en busca de quién interpretará a “McAfee”. Los productores esperan comenzar el rodaje a principios de 2020.



Efron participó en The Greatest Showman (2017); interpretó a "Ted Bundy" en Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile (2018), y también dará voz a "Fred Jones" en Scoob, la próxima animación de Warner Bros basada en el dibujo animado de "Scooby-Doo".