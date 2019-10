Zermeño retira operativo contra placas vencidas en Torreón

"La ciudad demanda trabajo y resultados por parte de su alcalde, no actitudes irresponsables de confrontación".​

La tarde de este miércoles, el alcalde de Torreón,, acudió alen contra de lasubicado en el bulevar Independencia, donde dijo estar en contra de estos, ya que recibió muchas quejas por parte de la ciudadanía y aseguró que no es la forma correcta de realizarlos.Según el reporte, él mismo acudió a retirar los conos que bloqueaban la vialidad y dijo que no permitirá que se perjudique a la ciudadanía.Pidió a losque cumplan con sus deberes y actualicen sus placas.Comentó que se comunicó con el secretario de Gobierno y le pidió personalmente que no realizaran este tipo de operativos, sino que hagan los llamados que sean necesarios para que los automovilistas se pongan al corriente.reprueban acto del alcaldeTras desmontar el operativo que realizó el alcalde, los regidores de la fracción delmanifestaron que la actitud de Jorge Zermeño no tienen explicación, ya que ha demostrado colaboración con el gobierno del Estado.Ante los argumentos del alcalde que los filtros de revisión son molestos y afectan la, mencionaron los 4 retenes de alcoholímetro que se instalan por las noches, de los cuales se ha documentado abuso de autoridad.Además de que en los alcoholímetros se recaudan entre 4 y 5 millones de pesos.Con respecto a los hechos ocurridos este mediodía en el Operativo de Seguridad del bulevar Independencia, en el Municipio de Torreón, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila puntualiza:1.- Losimplementados por esta Secretaría en las diferentes regiones del estado responden, como se ha señalado en forma reiterada, a una de las líneas que forman parte de la estrategia de2.- Al tiempo, se orienta y se canaliza a los propietarios de vehículos que no están al corriente en el cumplimiento de los derechos vehiculares, para que se regularicen. En los casos en los que el rezago así lo amerita o carecen de identificación —como se anunció oportunamente—, se aseguran las unidades y se orienta a los ciudadanos sobre la forma de recuperarlas.3.- Es importante señalar que un alto índice de los delitos cometidos por bandas delincuenciales, así como del fuero común, se llevan a cabo utilizando vehículos a los que no es posible identificar toda vez que carecen de láminas o las que portan son obsoletas.4.- Particularmente en Torreón, en las últimas semanas se han registrado diversos delitos, entre ellos el robo de vehículo con la modalidad de al mismo tiempo retener o privar de su libertad al conductor.5.- Por la coordinación que hay entre los diferentes órdenes de Gobierno en busca de mantener la paz y la tranquilidad, llama la atención lo sucedido hoy.Extraña además que haya sido una medida unilateral y sin considerar el principal objetivo de los operativos: La seguridad.6.- Estos operativos, hay que señalarlo, están facultados por la Ley.El, establece que todo vehículo para transitar u ocupar la vía pública deberá portar los elementos de identificación, tales como placas vigentes, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular y constancia o póliza de seguro vial vigentes que garantice por lo menos los daños y perjuicios contra terceros.Por consiguiente, los vehículos que no porten placas de circulación vigentes no podrán transitar u ocupar la vía pública.El Artículo 108 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que no podrán circular en las vías públicas los vehículos que no porten las placas de matriculación correspondientes, y que las autoridades de Tránsito, en el ámbito de su competencia, podrán retirar de la circulación aquellas unidades que no cuenten con dichas placas sin justificación.El Artículo 292, fracción II, del reglamento de referencia, establece que son causas de retiro y aseguramiento en depósito destinado para ello, cuando el vehículo no porte placas de matriculación.7.- Lacontinuará con los operativos en el Municipio de Torreón. ¡La seguridad es primero!