Zonas Económicas Especiales son canceladas

“Adicionalmente, se realizarán las gestiones correspondientes para que los inmuebles de la federación que se encuentran destinados a la Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas y de Coatzacoalcos sean, en el primer caso, destinado a la Secretaría de Bienestar y, en el segundo caso, aportado al patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.



A partir de este 20 de noviembre entró en vigor el decreto por el que se abrogan las Declaratorias de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco.explicó que a partir de este día quedan sin efectos las declaratorias respectivas, por lo que deberá realizar todas las acciones que permitan dar por concluidas las obligaciones o compromisos que contrajo el gobierno federal con las entidades federativas, municipios y particulares que, en su caso, se encuentren vigentes.Asimismo, aclaró que los inmuebles del dominio público de la federación destinados a las Zonas Económicas Especiales serán puestos a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y las demás disposiciones jurídicas aplicables.Recordó que dichas ZEE se establecieron a fin de impulsar el crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza; permitir la provisión de servicios básicos y expandir las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social a través del fomento a la inversión, productividad, competitividad, empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.No obstante, la Zonas Especiales no han podido operar en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como Administrador Integral por no haberse cumplido los requisitos legales,