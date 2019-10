11 Octubre 2019 04:06:00

3 DETALLITOS

“Me gustaría morir en Marte, nomás no del choque”.Elon Musk3 DETALLITOSDoug Casey dice esto muuuuuuy optimista ( https://www.lewrockwell.com/2019/10/doug-casey/doug-casey-on-the-biggest-change-in-human-history/ ): “Lo que es importante para la evolución humana, desde un punto de vista de largo plazo (siglos o milenios), solo son tres cosas: ciencia, tecnología y capital. La ciencia te permite entender cómo y por qué funcionan las cosas. La tecnología te permite poner en práctica la teoría. Y el capital te brinda el tiempo y el material para hacer uso de la ciencia y la tecnología. Veamos la civilización desde ese punto de vista. Desde la aparición del Homo sapiens hace unos 200 mil años, las cosas mejoraron a un ritmo lento hasta el final de la última glaciación, hace unos 12 mil años. Con el comienzo de la era neolítica y la revolución agrícola, las cosas comenzaron a mejorar cada milenio (¡esto es lo que no nos dicen del ‘calentamiento global!’). Luego, desde el comienzo de la Edad de Bronce, hace unos 5 mil años, comenzaron a mejorar. Luego, con el Renacimiento y la Ilustración, cada década. Desde la Revolución Industrial, hace unos 200 años, han mejorado cada año y ha sido una tendencia acelerada, exponencialmente acelerada. Ahora se están haciendo avances importantes cada semana. ¿Por qué estas cosas se aceleran a un ritmo exponencial? Hay varias razones, creo. Una es que, dado que todavía existen todos los avances del pasado en ciencia y tecnología, no tenemos que reinventar constantemente la rueda (el conocimiento es acumulativo, ¿una excepción a la ley universal de la entropía?). Otra razón es que, en épocas anteriores, quedaba muy poco excedente después de cubrir alimentos básicos, refugio y ropa; ahora hay mucho. Eso es capital, y se está acelerando. Además, hoy hay más científicos e ingenieros vivos que los que han vivido en toda la historia humana anterior. No solo eso, sino que están surgiendo tecnologías radicalmente nuevas, no gradualmente a una velocidad aritmética, sino a una velocidad geométrica. Las cosas están a punto de mejorar mucho, mucho y muy, muy rápidamente. No solo mejor de lo que imaginas, sino mejor de lo que puedes imaginar… Es probable que solo nos falten 10, 20 o 30 años para lo que será el mayor cambio en la historia de la humanidad. Entiendo que eso suena increíble para 99% de las personas. Pero te insto a que lo consideres en serio. Puedes preguntarte por qué los resultados de la inversión son importantes hoy, dado que de todos modos nos movemos hacia una economía de abundancia total. Casi todos se beneficiarán de estos cambios, al menos indirectamente y eventualmente, si viven lo suficiente. Pero si tú deseas beneficiarte de la manera más directa e inmediata posible, tener capital te pondrá primero en la fila. Tener capital te permitirá ser uno de los primeros en adoptar las nuevas tecnologías, y eso podría ser crítico”.USTEDES LOS RICOS Y NOSOTROS LOS POBRESClaro que no faltará quien se indigne con las predicciones de Casey y ante el hecho de que “los fifís de siempre van a sacar ventaja, como siempre”. Tienen razón porque así será; pero no tienen razón, porque no puede ser de otra manera. Las buenas conciencias tratarán de alterar esta injusta pero inevitable situación, como siempre. Pero fallarán, como siempre. Esta es la tragedia de la comedia que es la vida. Como siempre.CONTRA“Doug Casey está en la Luna. Lee lo que dice Steve St. Angelo en su sitio: srsroccoreport.com: Está por comenzar el Fin de la Era del Petróleo Abundante y Barato. El menso Casey piensa que siempre habrá petróleo abundante y en abundancia creciente. Es un ejemplo de la idiotez de los gringos, que no saben dónde están ellos ni dónde está el mundo. Decían los antiguos griegos: ‘A quienes optan por destruir, los dioses primero hacen enloquecer’”. En efecto, es un hecho que el petróleo barato se está agotando. Casey trata de inyectar optimismo, pero no toma en cuenta ciertas tristes circunstancias.