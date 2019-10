11 Octubre 2019 04:10:00

A río revuelto…

Ante los movimientos que se avecinan en el Poder Judicial del Estado con la llegada de cinco nuevos magistrados, entre ellos el relevo de la saltillense Miriam Cárdenas Cantú en la presidencia, se observan movimientos inusuales, acelerados, como la designación de incondicionales de algunos funcionarios en puestos claves y hasta la rotación y designación de jueces.



Pero ante la incertidumbre vigente, comentan los enterados, lo más conveniente sería esperar las definiciones, pues a lo mejor los nuevos perfiles no convencen, o no son compatibles con quien llegará para hacerse cargo del Tribunal, y no se habrán acomodado en su nuevo cargo, cuando van a tener que irse. En una de esas el nombramiento no les dura ni el mes. A río revuelto, ganancia de pescadores.



Hizo la tarea



Por cierto, con su renuncia, en donde de seguro más echarán de menos a la magistrada Miriam Cárdenas Cantú es en el Sistema Estatal Anticorrupción. Este año el Tribunal Superior de Justicia del Estado fue el organismo que más avances tuvo en las metas autoimpuestas como parte del Programa de los 100 Días, que tuvo la supervisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en Inglés).



Así como hubo dependencias como la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, que no más no avanzó nada, también hubo quienes se aplicaron e hicieron la tarea.





Comerciantes del año



Los empresarios saltillenses Braulio Cárdenas Cantú, Jorge del Bosque de La Peña y Karim Saade Charur serán reconocidos este año por sus contribuciones a la economía y el comercio local. Los consejeros de la Cámara Nacional de Comercio, capítulo Saltillo, consideraron entregarles la presea Canaco 2019.



Braulio Cárdenas será nombrado como Comerciante Distinguido del Año; Jorge del Bosque recibirá la Medalla de Honor Canaco y Karim Saade la Presea a la Perseverancia, la cual no cualquiera la tiene, pues sólo se entrega a comerciantes con más de 40 años de trayectoria. Los reconocimientos se entregarán el viernes 25 de octubre y desde ahora el presidente de Canaco Saltillo, Eduardo Dávila Aguirre, anda a tope con la organización de la ceremonia especial.







¿Y de chamba?



Que se pongan a trabajar, fue el llamado del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, a los grupos que se disputan la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la máxima casa de estudios en la entidad. El llamado vino luego de los manotazos y aventones del miércoles, cuando los grupos en conflicto chocaron durante una marcha a las instalaciones del recinto. Dijo que el STUAC, por ahora a cargo de María de la Luz López Saucedo, debe abonar a la estabilidad universitaria.



Por lo pronto el proceso para el cambio de la dirigencia está en marcha; las campañas electorales arrancan dentro de 15 días y si la convocatoria se mantiene vigente, los comicios serán el 21 de noviembre.





OxÍgeno puro



Por la región Centro del estado anduvo este jueves el gobernador Miguel Ángel Riquelme. En Castaños fue invitado al arranque de los trabajos de ampliación de la empresa Fasamex, especializada en fabricar vagones de ferrocarril, carros tanque, pipas y remolques. La inversión será de 40 millones y habrá mil 400 empleos directos, oxígeno puro por aquellos lados.



La compañía es de capital local; pertenece a los hermanos Jesús, Alejandro y Salvador Gil Benavides, a quienes les costó construirla desde cero.





No funcionó



Pero la generación de empleos no llega sola, ni es obra de la casualidad, y quienes formaron parte de la delegación coahuilense durante la última incursión por China, dan cuenta de que precisamente lo que más llama la atención a los inversionistas es la estabilidad laboral y el estado de derecho.



A lo mejor por ello no funcionó este jueves el intento de bloqueo de la carretera federal que comunica a Saltillo con Torreón, en las cercanías del ejido Villanueva, dos kilómetros antes de Matamoros, la cabecera municipal. Llegó la Policía del Estado y les dijo con permiso. Al pendiente de las operaciones estuvo directamente el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona.





A consulta



Para no errarle, la decisión sobre el fraking en la Cuenca de Burgos se resolverá luego de foros de consulta a los cuales serán convocados especialistas que están a favor y en contra de la medida.



El anuncio lo hizo el senador Armando Guadiana Tijerina luego de que desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta su eterno aliado, el economista Juan Pablo Rodríguez Delgado reviraron en contra de la fractura hidráulica como método para extraer energéticos. Según el presidente de la comisión de Energía del Senado, la intención es hacer prevalecer la razón.