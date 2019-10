02 Octubre 2019 04:09:00

Aborto

Sabemos que Morena es una fuerza que avasalla en el Congreso. Bueno, pues resulta que diputadas de este partido anunciaron que impulsarán modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.



Esto reavivó las llamas de la confrontación entre dos polos que no dan concesiones: los pro vida y aquellos colectivos que ponderan el derecho de la mujer a decidir.



En sus extremos, ambos grupos se proclaman poseedores de la verdad absoluta y por lo tanto se sienten con todo el derecho del mundo de reducir, descalificar y hasta injuriar a quien no piense como ellos. Algo muy de nuestros tiempos, del “estás conmigo o contra mí”, sin medias tintas.



Bueno, pues lo invito a reflexionar sobre lo siguiente: Empatía en lugar de confrontación. Hay una frase de una mujer, dirigida a otras, que me parece muy interesante. Dice: “puedes creer en Dios y en la despenalización del aborto, aunque estés segura de que nunca lo harás, porque estar a favor es ser consciente de que hay mujeres que no nacieron en la misma realidad que tú, que no tienen la misma formación ni los mismos recursos”.



Y yo agregaría: Si rechazas el aborto, nunca te lo hagas, pero no juzgues a las que lo hacen, porque no sabes cuánto pesa el costal que cargan.