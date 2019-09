29 Septiembre 2019 03:10:00

Acompañan a Guadiana

EL SENADOR GUADIANA LOGRÓ REUNIR a una ala importante de militantes y funcionarios de Morena, los que llegaron hasta el Pueblo Mágico de Parras para acompañarlo en su primer informe de actividades legislativas.



UN INFORME FORMAL SALPICADO DEL chanceo por el estilo dicharachero de Guadiana que hizo reír a muchos de los asistentes.



ARMANDO SANTANA GUADIANA TIJERINA, SE lució para atender a sus invitados, plana mayor del Senado, Ricardo Monreal, Mónica Balboa presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, Xóchitl Gálvez, Daniel Gutiérrez y por supuesto su amigo Napoleón Gómez Urrutia.



POR SI HUBIERA DUDA DE las tribus de Morena, con la presencia de la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky en Parras se conoce la reagrupación, la actitud de triunfalistas no se ha ido, juran que van por más elecciones en Coahuila.



POR ALGUNA RAZÓN ESTUVO ENTRE los invitados Javier Guerrero, el sampetrino y secretario del IMSS.



LA QUE DE PLANO NO deja pasar evento alguno es la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, que presumió en redes sociales su presencia y aunque la también panista Xóchitl Gálvez justificaría son compañeros en el Senado.



INFORME COMO QUE INFORME NO fue, pero con su chanceo hizo amena la reunión, aunque resaltaría que el próximo año es necesario inversión privada en Pemex sin perder control el Gobierno.



MÁS QUE CIERTO LO DICHO por el sSnador sobre las elecciones de diputados locales en Coahuila, una prueba de fuego para que los de Morena sepan si con su trabajo han logrado convencer a la ciudadanía de refrendarles el apoyo… veremos.



LA OTRA REAGRUPACIÓN SERÍA LA de los profes en Torreón, siendo la tierra del Gobernador es que Miguel Riquelme como primer priísta tomó protesta a la estructura magisterial que regresa al rebaño tricolor..



LA OFERTA ES TENTADORA, LES dirían que de ahí del Magisterio, podrían salir los próximos alcaldes y regidores, que las candidaturas a diputaciones locales ya estarían repartidas, o al menos eso se entendió porque no lo dijo.



EL ROSTRO POR DEMÁS CONOCIDO de esa estructura magisterial la componen Carlos Ariel Moreira, Diana González Soto, Flor Rentería, Martha Loera, dirigentes, delegados y demás profes que han estado en comisión de por vida.



EL COMPROMISO DE RIQUELME ES responder a las principales demandas y apoyar las mesas de trabajo donde atenderán propuestas educativas, pensiones de jubilados, estabilidad laboral, entre otras.



CARLOS MOREIRA, EL LÍDER MAGISTERIAL reconoció la crisis en el sistema de pensiones pero aseguró tener apoyo del Gobernador para salir adelante al aportar el 67.5 por ciento al sestea.



LOS PROFES, AL MENOS ESE grupo, reafirmaron su filiación priísta y se disponen a empezar el activismo político, las circunstancias son otras para su partido.



HAY OTROS GRUPOS MAGISTERIALES QUE se agruparon con Elba Esther Gordillo, o de plano se integraron con Morena y hay enojados y resentidos que emiten su voto según candidato, aquello del voto corporativo es cosa del pasado.



AHORA SÍ MEJORA LA CLÍNICA 7 del IMSS de Monclova, antes de que termine 2019 habrá de llegar equipamiento y enseguida se invertirá en la remodelación del área de urgencias que ha sido una promesa de años pasados..



LA REVISIÓN DEL SECRETARIO DEL IMSS, Javier Guerrero, las gestiones de diputadas, la queja de usuarios tuvo eco en el Gobierno Federal que contempla inyectarle recursos del presupuesto 20-24.



LO MÁS GRAVE ES EL asunto de médico, que también diría Guerrero, será resuelto como parte de las deficiencias registradas



CREERLO O NO DEPENDE DE cada uno, han sido tantos los que prometieron, hablaron de inversión y hasta adjudicaron la obra… y no pasó nada, de nada, aún cuando se inició luchando contra la corrupción.



VER PARA CREER, NO ES que se dude de Guerrero pero no todo depende de él y como la grilla a ese nivel es canibalesca no se sabe lo que pueda suceder en unas horas.