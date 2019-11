04 Noviembre 2019 04:10:00

Afición por gastar

O no le gustaron las nuevas instalaciones del Instituto Nacional Electoral o trae negocios, o simplemente le da por gastar dinero ajeno, pero el lagunero José Luis Vázquez López, quien hace las veces de vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, tiene afición por pagar por la renta de salones, café y alimentos para reuniones oficiales.



Primero se quejaba de que en el antiguo edificio ni siquiera cabía el personal, y ahora que el organismo cuenta con instalaciones propias, de más de 75 millones de pesos, inauguradas en agosto por los consejeros nacionales Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños, amplias, modernas y equipadas, no las utiliza.



Durante la semana, por ejemplo, Vázquez López recibió al consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien para colmo es el principal promotor de la austeridad al interior del INE, y lo hizo en salones rentados. Qué extraño, ¿no?



Se iría sin jubilación

Muy nervioso han visto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado al magistrado Óscar Aarón Nájera Davis. Al parecer sabe de la estela de agravios que deja a su paso por donde se presente, empezando por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Poder Judicial, y también que sus propios problemas van a terminar por asfixiarlo.



Hay historias por demás desagradables, como abusos de poder contra el personal del Tribunal, o acusaciones de alumnas por proteger a los acosadores en Jurisprudencia, pero lo que realmente le preocupa, nos señalan, es que por más que quisiera, no se podría ir del TSJE por la puerta de enfrente, pues su edad y tiempo laboral no le alcanzan para jubilarse.



Por cierto, este domingo por la tarde corrió el rumor de que por lo menos uno de los jueces involucrados en la trama encabezada por Nájera para despedir a tres empleados el Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, fue concentrado

en Saltillo.



Tirado a la basura

En Coahuila hay quienes andan muy molestos con la anulación de las elecciones internas de Morena para consejeros estatales y nacionales, y la renovación del Comité Ejecutivo Nacional que, por ahora, seguirá en manos de la exdirigente de Canacintra, Yeidckol Polevnsky.



Resulta que en la entidad hubo quien le invirtió varios cientos de miles de pesos, los malpensados hablan de que la suma superó el millón y medio, para aceitar la estructura y hasta comprar una que otra voluntad, a fin de garantizar el mayor número posible de votos y de consejeros, pero finalmente fue dinero tirado a la basura porque cuando venga el nuevo proceso electoral interno en el partido de moda, estarán obligados a desembolsar de nuevo. En fin, todo sea por la nueva forma de hacer democracia.



Pa no errarle

En lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se preparan para ir con abanderados propios en la mayoría de los 16 distritos electorales de Coahuila, pero finalmente solo habrá una candidatura que valdrá la pena para mantenerlo con vida y con acceso al financiamiento estatal.



Se trata de la nominación de la cieneguense Mary Telma Guajardo Villarreal, quien no tiene empacho en poner pausa en las tareas que el partido del sol azteca le tiene en el ámbito nacional, para regresar por sus fueros a Coahuila y garantizar al menos un asiento en la próxima Legislatura.



Para no errarle, “La Comadre”, como la llaman sus fans, iría en la boleta y a la cabeza de la lista preferencial.



Que incluya a todos

La Secretaría de Bienestar, de María Luisa Albores González, no es muy incluyente que digamos y de eso tomaron nota en Coahuila, en concreto la diputada Esperanza Chapa García, “Pelancha” para sus fans, quien presentó una propuesta de punto de acuerdo con el fin de que los ciudadanos de juventud acumulada que se encuentran en asilos o casas de retiro y cuyos problemas de salud les impiden trasladarse a centros de ayuda médica, tengan acceso a beneficios especiales de la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.



La idea del punto de acuerdo que presentó la legisladora de Piedras Negras es que a todos los adultos mayores se les garantice el acceso a los apoyos, sin importar su condición. Buena la iniciativa, ahora falta ver que la dependencia responsable tome cartas en el asunto. Veremos.



De sorpresa

El que aprovecha sus recorridos por la zona fronteriza para llegar de sorpresa a las instalaciones aduaneras y de migración, es el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Por ejemplo, la semana anterior acompañó por Acuña y Piedras Negras al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno federal, Román Meyer Falcón, y por algunos momentos se desmarcó de la gira para, sin decir agua va, caer a las oficinas aduaneras.



La idea de la 4T es que en diciembre, con el retorno de los paisanos, haya condiciones dignas en las oficinas de trámites migratorios y fiscales. Al parecer andan en la misma sintonía la representación del gobierno de López Obrador, Banjército y el Alcalde de Allende, Antero Alvarado.