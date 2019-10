23 Octubre 2019 04:10:00

Alcaldes revoltosos

Gritos, empujones y gas lacrimógeno durante el intento de alcaldes del Partido Acción Nacional para ingresar este martes muy temprano a Palacio Nacional y aguarle la fiesta al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la cotidiana “mañanera”.



Los ediles no solo no pudieron entrar, sino que en el intento por vencer las puertas del histórico edificio recibieron uno que otro aventón y descargas de gas lacrimógeno de parte de los guardias, que a lo mejor por la hora no estaban dispuestos a intercambiar abrazos por balazos. Nada de humanismo republicano esta vez, por lo menos no contra los alcaldes del albiazul. En Torreón apostaron doble a sencillo a que entre los manifestantes andaba el Alcalde de allá mismo, Jorge Zermeño Infante. “Revoltosos”, gritó más de un chairo a los alcaldes fifís.



Amago empresarial

No dijo nombres, pero según el gobernador Miguel Ángel Riquelme hay empresas instaladas en Coahuila que se toman con seriedad la posibilidad de suspender inversiones. Tampoco se trata de irse y dejar abandonadas las naves industriales, o de aplicar recortes a su plantilla laboral. Simplemente están a punto de anunciar que ponen pausa a proyectos de inversión para este y el siguiente año.



El motivo es simple: decisiones de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, y del Gobierno federal en general no les inspiran confianza y cayeron en la incertidumbre. De por sí la situación de la economía está complicada en otros estados, imagínese si las empresas de entidades pujantes caen en receso.



Buena relación

Ningún problema, ni distanciamiento con Miriam Cárdenas Cantú. Si la magistrada se va del Poder Judicial del Estado un año antes de que venza su periodo de jubilación, es porque así lo consideró conveniente. Lo anterior lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien despejó cualquier duda sobre su relación con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien estará en el cargo hasta el próximo 30 de octubre.



Aseguró que en poco tiempo la abogada saltillense demostró interés por transformar las condiciones del Poder Judicial, pues metió orden y garantizó importantes inversiones en infraestructura.



Una réplica

En las próximas semanas podría exhibirse en Palacio de Gobierno una réplica de la Copa del Rey que recién ganaron los Acereros de Monclova. La posibilidad se ventiló este martes durante la entrega del Premio Estatal del Deporte que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



En el evento hubo invitados especiales: el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López y el empresario Gerardo Benavides Pape, propietario del equipo de beisbol, quienes recibieron reconocimientos por el campeonato.



La idea de exponer la réplica del trofeo fue del Gobernador, pues se trata, explicó, de fortalecer la identidad coahuilense en su conjunto, dejando poco a poco de lado el regionalismo.



Ni se metan

Le anticipamos que Reyes Flores Hurtado estaría este martes en Palacio Nacional para reunión de Gabinete Ampliado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos enteramos que el tema central sobre la mesa fue el de separar los intereses del Gobierno federal, a los del partido de moda. “No se metan en los asuntos de Morena, porque si no vamos a caer en lo mismo”, ordenó el tabasqueño a los superdelegados.



La instrucción no es menor si se considera que en Coahuila hay representantes de la cuarta transformación que siguen sin entender que una cosa es el Gobierno, y otra la grilla partidista. Los reflectores apuntan hacia Monclova, con la subdelegada Claudia Garza del Toro y los “servidores de la nación” que la acompañan, tanto en la entrega de beneficios sociales, como de talacha política en Morena.



Mal parados

Nada, pero nada contentos andan los representantes del sector patronal de la región con el anuncio de que en breve dejará de funcionar la frecuencia de Aeroméxico para conectar a Saltillo con la Ciudad de México.



Desde el punto de vista de dirigentes empresariales como Mario Ricardo Hernández Saro, de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, y de Everardo Padilla Flores, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), no solo se desmerece la productividad de la región, sino que la capital de Coahuila y su motor industrial, es decir, Ramos Arizpe, quedan mal parados frente al mundo empresarial.



Se empataron

Para el jueves se pospuso la firma del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez Guevara y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), que preside el comisionado Luis González Briseño.



Al parecer ninguno de los dos funcionarios anda en la sintonía de la Administración estatal y originalmente empataron el evento con la agenda del gobernador Miguel Ángel Riquelme, a la cual estaban convocados.