25 Septiembre 2019 04:05:00

Aliens

Me dice el paisano mahatleco José Gómez: “¿Qué opinas de los videos de ovnis publicados en la tele y supuestamente tomados por la Marina de EU? Te comento que personalmente soy escéptico con respecto al tema. Sin embargo, hace cosa de tres meses fui testigo de algo que en mi opinión no podía ser de origen terrestre. Alrededor de las 9 de la noche salí al patio para hacer equis cosa y algo llamó mi atención en el cielo. Calculé que estaría mas o menos sobre la isla que los locales conocemos como la ‘de enmedio’. Era un objeto más o menos del tamaño de Venus pero mucho más brillante y de color intensamente blanco. Llamé a mi mujer para que trajera la cámara, pero tardó una eternidad. Calculo que conservó tamaño y luminosidad por unos cinco segundos y se desplazó hacia arriba a una velocidad increíble hasta quedar del tamaño de una de las estrellas más pequeñas visibles, terminando por desaparecer. No consumo drogas, yo no había tomado nada más fuerte que un licuado de fresas y siempre he considerado el tema como el modus vivendi de algunos charlatanes”. Hay 100 mil millones de estrellas en esta galaxia, 100 mil millones de galaxias en este universo (y ‘N’ universos en un supuesto multiverso), con una historia de cientos de millones de años. ¿Y dudamos que haya vida inteligente en otras partes? Añade: “Soy un absoluto convencido de que no estamos solos en todo este maravilloso universo. Solo que no creo que si nos hubiesen visitado, no hayamos tenido una comunicación de su parte. Si alguien tiene la tecnología para llegar hasta aquí desde cualquier punto del espacio, es porque evidentemente cuenta con una tecnología más avanzada que la nuestra y por ende no tendrían inconveniente en hacer notar su presencia”. O como dijera Carl Sagan: la mejor prueba de que los aliens son muy inteligentes, es que NO han tratado de contactarnos.¿ANEXIÓN?“Como solución para evitar la intrusión de indocumentados a Estados Unidos, el candidato a senador por el estado de Arizona, Daniel McCarthy, propone que su país anexe a México. La medida cambiaría drásticamente el panorama, así como no queriendo la cosa suelta el comentario como si fueran enchiladas. Así de mal nos estamos viendo a los ojos de los extranjeros”.CALENTAMIENTO GLOBAL“El derretimiento de los glaciares inundará las ciudades más grandes de la tierra. Sube la temperatura promedio nada más dos o tres grados, y les puedes decir adiós a todas estas ciudades: Nueva York, Londres, París, Filadelfia, Los Ángeles, Washington, Shanghái. Uno no estará seguro más que a un nivel arriba del piso 155. Los glaciares se van a fundir y los mares van a subir”. La nota es del 2 de mayo de 1932, en la página 4 del periódico Jefferson City Post Tribune: Newspapers.com (Hay muchísimas más fuentes en https://www.zerohedge.com/news/2019-09-09/armstrong-climate-change-has-been-routine-scare-tactic-1930s ) O sea, puritita novedad.Al Gore llega 75 años tarde a la fiesta. Pobre Gore: 31 mil científicos (9 mil 29 de ellos con doctorado PhD) lo declaran, y a todos sus seguidores alarmistas, de “mentiroso”, y a su negocio, el llamado “cambio climático”, “una farsa y una estafa”. https://www.usapoliticstoday.org/scientists-al-gore-liar-climate-change/ OOOTRO OCTUBRE MOVIDOLa volatilidad del mercado bursátil ha sido en promedio un 25% más alta en octubre que en otros meses desde 1928, según el estratega de derivados de acciones de Goldman, John Marshall. Se han visto grandes cambios de precios en cada uno de los principales puntos de referencia y sectores de acciones, particularmente en los últimos 30 años, y la tecnología y la atención médica son los grupos más volátiles, dijo Goldman. “Creemos que la alta volatilidad de octubre es más que una mera coincidencia. Creemos que es un período crítico para muchos inversores y empresas que gestionan el rendimiento hasta el final del año calendario”, dijo Marshall. Como sea, se espera un mes movidito.