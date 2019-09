24 Septiembre 2019 04:07:00

Amazing grace

El problema con las democracias son los votantes.AMAZING GRACEUna más de las enemil cosas que a diario descubro ignorar. Fuente: https://www.biography.com/news/amazing-grace-story-john-newton “La verdadera historia detrás de Amazing Grace, por David Sheward, 205-2016. El amado himno y su autor John Newton, un antiguo comerciante de esclavos, han inspirado un nuevo musical de Broadway, pero la verdadera historia es compleja y ambigua. Amazing Grace es probablemente el himno más querido de los últimos dos siglos. Causa una profunda euforia religiosa. Aparece en más de 11 mil álbumes. Se hace referencia al himno en la novela antiesclavitud La Cabaña del Tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. En 1971 la grabación de Judy Collins pasó 67 semanas en la lista de las tonadas más populares y alcanzó el número 5. Aretha Franklin, Ray Charles, Johnny Cash, Willie Nelson y Elvis se encuentran entre los muchos artistas que grabaron la canción (mi viejo amigo Genaro Palacios la toca a ritmo de blues).UN HIMNO CRISTIANO“Esta canción, estrechamente asociada con la comunidad afroamericana, fue escrita por un extraficante de esclavos, John Newton. Esta improbable autoría forma la base de Amazing Grace, el nuevo musical de Broadway (escrito por Christopher Smith, expolicía de Filadelfia y el dramaturgo Arthur Giron) que cuenta la historia de la vida de Newton desde sus primeros días como libertino licencioso en Gran Bretaña. La historia real revela una historia más compleja y ambigua. Newton nació en 1725 en Londres, de una madre puritana y de un severo padre capitán de barco que lo llevó al mar a los 11 años. Después de muchos viajes y una imprudente juventud, Newton intentó desertar de la marina británica, recibió ocho docenas de latigazos y fue reducido al rango de marinero común. Más tarde sirvió en el Pegasus, un barco de esclavos. Newton no se llevaba bien con la tripulación, que lo dejó en África Occidental con Amos Clowe, un comerciante de esclavos. Clowe le dio a Newton a su esposa, la princesa Peye, una realeza africana que lo trató vilmente, como lo hacía ella con todos sus otros esclavos.CONVERSIÓN CONVENENCIERA“Durante el viaje a casa, el barco se vio en una horrible tormenta y casi se hundió. Newton oró y la carga se movió milagrosamente para llenar un agujero en el casco del barco y el barco se desvió a un lugar seguro. Newton tomó esto como una señal del Todopoderoso y lo marcó como su conversión al cristianismo. Pero su conversión fue gradual. Comenzó a leer la Biblia y a ver a sus cautivos con una visión más comprensiva. En el musical, John renuncia a la esclavitud inmediatamente después de su epifanía a bordo. Después de regresar a Inglaterra, Newton y su novia Mary Catlett confrontan dramáticamente al Príncipe de Gales y lo instan a abolir la cruel práctica. En la vida real, Newton continuó vendiendo a sus semejantes, haciendo tres viajes como capitán de dos naves esclavistas diferentes (business is business). Sufrió un derrame cerebral en 1754 y se retiró, pero continuó invirtiendo en el negocio. En 1764, fue ordenado sacerdote anglicano y escribió 280 himnos para acompañar sus servicios. Escribió las palabras para Amazing Grace en 1772 (en 1835, William Walker puso las palabras a la canción popular New Britain). No fue sino hasta 1788 que renunció a su profesión de esclavista al publicar un panfleto titulado Pensamientos Sobre el Comercio de Esclavos. ‘Siempre será un tema de humillante reflexión para mí, que una vez fui un instrumento activo en un negocio por el que mi corazón ahora se estremece’. El folleto fue reimpreso varias veces y enviado a cada miembro del Parlamento. Bajo el liderazgo del parlamentario William Wilberforce, el gobierno civil inglés prohibió la esclavitud en Gran Bretaña en 1807. Newton vivió para verla. La aprobación de la Ley de Comercio de Esclavos se muestra en la película de 2006, también llamada Amazing Grace, protagonizada por Albert Finney como Newton e Ioan Gruffud comoWilberforce”.