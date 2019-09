13 Septiembre 2019 04:06:00

Aniversario

Como el Metro, yo también cumplo 50 años… de escribir en periódicos. Comencé como reportero y corrector de estilo hace medio siglo en la revista La Capital: Para la Gente que Aún Lee, clon sin fotos ni color (solo ilustraciones a una sola tinta) del New Yorker, invitado por mi inolvidable amigo Fernando Alcalá Pérez @El Lord.La revista fue creada por el pintoresco y erudito don Alfredo Kawage Ramia para impulsar la candidatura presidencial de Alfonso Corona del Rosal, creador del Metro, entonces regente del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno de la CDMX), que a la postre sería avasallado por Luis Echeverría (que hoy está por cumplir 98 años) en la sucesión del presidente Gustavo Díaz Ordaz (ambos manchados por la matanza de Tlatelolco).Desde nuestra redacción (cuyo jefe era el explosivo poeta Raymundo Ramos y luego el tan ilustre como erotómano Huberto Bátis) se veían las obras del Metro, casi terminadas, en la glorieta Insurgentes, y una casa vieja en la colonia Juárez que tenía grabada en su fachada la palabra en francés “Bonheur” (felicidad, fortuna, alegría, dicha, bienestar).La experiencia duró escasamente un año, pero de la mano de eses tres maestros (y de otros espíritus iluminados como Tere Segovia, Jorge Ayala Blanco firmando como Julio Altamirano, Nikito Nipongo, Hernán González y su alter ego Leonardo Páez, con la columna Puyazos sin Cruceta y la de Radio y TV, como Demetrio de Sales o Mario Javier Arévalo; el hoy historiador y poeta Jesús Flores Olague, de beisbol, que se firmaba Antonio Rohán, el humor de Pierre Favreau (por quien conocí al genial Heberto Alcázar y luego a su docta hija Susana), Félix Cortés Camarillo, de teatro, Maricarmen Rodríguez y Martha Sánchez, que cubrían De Tiendas, Modas y Boutiques; publicaban infinidad de poetas y ensayistas mujeres, entre otras, Beatriz Espejo, Isabel Fraire, Elsa Cross y Esther Seligson y 100 talentos más). Me parece que fue un trabajo colectivo de primer nivel (si acaso fallaban algunos caricaturistas demasiado apresurados; el insigne catalán-gringo Josep Bartolí, 1910-1995, autor de muchas portadas y uno de los muchos amigos cercanos de Frida Kahlo, no era uno de esos apresurados), en el que los tres grandes maestros dejaron su impronta, fueron todo un deleite y todo un aprendizaje.MÁS ARMAS, MENOS CRIMENEU tiene 50 estados. Maine es uno de ellos. Maine permite legalmente portar un arma en todo lugar y momento. Maine es el estado más seguro de los 50. “Hay evidencia que indica que una mayor prevalencia de armas de fuego conduce a una disminución de las tasas de criminalidad.” https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/crime-and-corrections/public-safety EMOCRACIA‘emocracy’, Aunque la palabra no es nueva, el término “emocracia” fue popularizado por Ayaan Hirsi Ali Magan (femi-nista-escritora-política somalí-holandesa-gringa, de 50 años; habla seis idiomas, lleva cinco libros publicados) para reflejar la realidad de que la política se trata tanto de ideas, principios y valores como de oportunidades, hechos y razón. Pero, para variar, hay quien la define como todo lo contrario. “El periódico inglés The Sunday Times escribió: ‘Ya no vivimos en una democracia. Vivimos en una emocracia, en que las emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón.Cuanto más fuertes son tus sentimientos, más fácil los transformas en indignación y más influyente eres’. Así arrancaba su columna Niall Ferguson (esposo de Ayaan), historiador británico”. Pero la misma Ayaan dice: “Hay que atenerse a los hechos; los hechos son una hermosa idea. Se habla de método y razón. No hay espacio para las emociones y las actitudes irracionales.”FRANCÉSA propósito de mi comentario sobre el idioma francés, que mi padre debía en la carrera de contador en la ESCA del Poli en 1949, dice el Erny: “Mi esposa es maestra de francés en secundaria, y sufre con sus alumnos porque los suizos-alemanes abo-rrecen el francés (y los suizos-franceses aborrecen el alemán, y los suizos-italianos aborrecen el francés)”.