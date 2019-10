03 Octubre 2019 04:10:00

Anselmo Elizondo y la transparencia en Obras Públicas

QUIEN HA DEJADO CLARO que no se permitirán acciones que van en contra de los intereses de la comunidad y la población es el director de Urbanismo y Obras Públicas, Anselmo Elizondo, luego de que se dieron una serie de cambios en esa área…



EL TITULAR DE OBRAS Públicas ha entendido perfectamente el mensaje del alcalde Claudio Bres en el sentido de cero corrupción y total transparencia en el manejo de todas las áreas y más una tan importante, activa y prioritaria como Obras Públicas…



SEGURAMENTE CON LOS CAMBIOS y las salidas que se dieron en esa área , el resto entenderá que las cosas se hacen bien y a la primera, que no se permitirán actos de corrupción o solicitudes de moche y que quien lo haga será sancionado con el despido y en su caso si el asunto trasciende más y se agrava, incluso será canalizado a las autoridades por la vía penal…



BIEN POR EL DIRECTOR DE Obras Públicas y bien por el alcalde al ser contundentes en sus acciones y claros con los que colaboran en el municipio en todos los niveles…



SI EL IMPACTO DEL TEMA de demora en cruces fronterizos en Piedras Negras es de hasta un 50 por ciento de desplome en las consultas y clientes del denominado turismo médico, no queremos saber de qué tamaño es el impacto en el sector comercio en general, que no dudamos también tenga un aporte que se torna preocupante…



Y ES QUE ESE turismo que llega desde Texas y otros estados de la Unión Americana, representan una importantísima derrama económica de decenas de millones de dólares por año y que si ya no llegan o se ha disminuido ese monto, la economía local y regional se impacta..



POR ELLO ES QUE seguramente Javier Beráin ya prepara una estrategia para promover Piedras Negras en San Antonio, en Houston, en Austin y Dallas, como una forma de reactivar el turismo y que ese efecto económico no aumente…



REALMENTE DENTISTAS, especialistas de medicina estética, farmacias, spas y otros negocios relacionados son quienes hoy enfrentan esas consecuencias…



PREOCUPADO SE LE ve a Leocadio Hernández Torres, pues un escenario que se presumía solo daba para una semana en la huelga de General Motors en Estados Unidos, ya va para tres semanas y eso se refleja en paros técnicos para cientos de puestos de trabajo en Piedras Negras…



AUNQUE LAS EMPRESAS NO están casadas con un solo cliente, esto sí les impacta, pues es un porcentaje importante de sus bienes producidos lo que se frena en las líneas de ensamblaje y con ello se pierde al parar a cientos de trabajadores, a los que no se despide por el costo de capacitación, pero a quienes sí se les envía a su casa con medio sueldo y completas las prestaciones…



POR ELLO ES QUE el dirigente sindical está preocupado, con diálogo constante con los gerentes de las plantas y además con una situación que poco a poco se convierte en una presión para la CTM y que puede contagiarse a otras maquiladoras…



LA HUELGA YA CAUSA IMPACTOS graves en estados como Guanajuato ante la falta de motores que provienen de Estados Unidos y eso permeará claro también a la economía de toda la región…



SI EN LOS PRÓXIMOS DÍAS inicia la aplicación del protocolo para retornar a Piedras Negras a los migrantes que son detenidos sin documentos en esta frontera con Estados Unidos y que esperen en nuestro municipio la fecha para acudir a corte en Laredo, como corresponde, sin duda que requerirá de toda la aplicación de las estrategias preventivas de seguridad…



AHÍ ES DONDE LA LABOR DEL secretario José Luis Pliego Corona deberá resaltar y la coordinación mucho más con el resto de las corporaciones, porque se podría convertir en un gran grupo de migrantes que estén deambulando en nuestra ciudad en espera de Corte y eso puede tardar hasta tres meses…



SI COMO HA DECIDIDO la autoridad municipal y estatal, no se instalarán albergues o campamentos para atenderlos, será muy necesario que haya esas estrategias de manera preventiva para que el tema de los delitos de robo o lesiones, escándalos o incluso de delitos de abuso no se incrementen en algunos sectores de la ciudad…



ADEMÁS DE CONSIDERAR QUE a toda costa hay que evitar que esa población flotante se convierta en mano de obra para la delincuencia organizada, lo que sería lo peor para nuestro municipio…