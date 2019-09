17 Septiembre 2019 04:05:00

Aprobación condicionada

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer informe con un cómodo 69% de aprobación, de acuerdo con la encuesta de El Universal (28.08.29). La noticia debió recomerle el hígado a quienes literalmente no pueden verlo ni en pintura, pero siguen sus mañaneras para dar rienda suelta después a su fobia en las redes sociales. Le hacen un favor. En 12 mediciones -iniciadas en agosto de 2018-, «solo en noviembre -cuando aún no asumía el poder- tuvo un bache de aprobación; los demás meses ha estado por encima del 64%», advierte la nota del diario capitalino.



Jair Bolsonaro, el exmilitar de ultraderecha que en octubre pasado ganó la Presidencia de Brasil en segunda vuelta, sin ser el favorito, está en las antípodas. El 53.7% desaprueba su gestión y el 9.5% se declara satisfecho, según la encuestadora CNT/MDA (Hispantv, 27.08.19). El manejo de la crisis por el incendio en el Amazonas y los desplantes con el presidente francés Emmanuel Macron, hundieron más a Bolsonaro.



AMLO es el Mandatario mejor calificado en su primer año de gestión. Le siguen Carlos Salinas y Felipe Calderón (66%), Vicente Fox (62%), Enrique Peña (53%) y Ernesto Zedillo (37%) (Publimetro, 29.08.19). Los mexicanos saben qué país recibió el Presidente. Para 53.9% de los consultados por El Universal, todavía es prematuro evaluar al nuevo Gobierno; 44%, en cambio, respondió que nueve meses ya son suficientes para hacerlo.



Algunos sectores critican a la administración de AMLO por «regalar dinero», pero es en el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes y a quienes sufren alguna discapacidad donde obtiene mayor reconocimiento, a pesar de que la mayoría no recibe ese beneficio. Los logros principales del incipiente sexenio, según la muestra, son los programas sociales (25%) y el combate al robo de combustibles (16.8%). El 11.8% no aprecia ninguno y solo 8.2% observa avances en la lucha contra la corrupción; un mentís al discurso oficial y una exigencia para profundizarla.



Los errores señalados al Gobierno amlista son por las deficiencias en el combate a la delincuencia (13.6%), la violencia (5%), el narcotráfico (4.8%), la corrupción (3%) y por el manejo de la economía (3.2%). Para 11.6%, López Obrador no ha cometido ninguna equivocación; la diferencia con respecto a quienes opinan que no existen motivos para festejar en el primer informe es de dos décimas.



El gabinete de AMLO ha sido cuestionado por su perfil, opuesto al de los tecnócratas neoliberales de los últimos sexenios, sin embargo, de quien más ayuda recibe «para solucionar los principales problemas del país» es de sus secretarios, respondió 50% de los entrevistados. Para 43.6%, el apoyo procede de los ciudadanos y no del Congreso, dominado por Morena, (17.5%). A los gobernadores, la mayoría de los cuales son del PRI y del PAN, se les ve distantes, pues su participación en el esfuerzo es mínima, opina 53.7 por ciento. La aportación de las organizaciones civiles, a las cuales el Presidente ha criticado y suprimido presupuesto, es solo de 15%, pero quienes de plano en nada apoyan son los partidos de oposición, dijo 51.5 por ciento.



Comunicador por antonomasia, López Obrador ha sabido transmitir confianza y optimismo, y así lo reflejan las pesquisas de las encuestadoras y de los medios de comunicación. La aprobación del Presidente se basa en tres pilares: su honestidad, reconocida por tirios y troyanos; su cercanía con la gente, y la legitimidad obtenida en las urnas con 30 millones de votos.