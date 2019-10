13 Octubre 2019 03:10:00

Arde Gunderson

BUEN DÍA ARDE GUNDERSON EN desempleo, cientos de muchachos han sido despedidos en medio de varias hipótesis que van desde incertidumbre hasta estrategias de la empresa por la volatilidad del mercado donde de pronto nada el pato, y de rato ni agua bebe, de tal forma que estaría suprimiendo puestos de trabajo para recontratar en el momento menos esperado.



DÍAS ATRÁS LE ABONAMOS ADELANTANDO en este espacio respecto al pasaporte rumbo a la desocupación que está extendiendo Gunderson, alegría para los más jóvenes solteros porque descansan una temporada y disfrutan su dinero del finiquito ante el supuesto de que luego sería reabierta la contratación, y preocupación para los jefes de familia.



ESTE ESCENARIO DE ANGUSTIA NO es exclusivo de Gunderson, ni de Fasemex donde cayeron 100 bajas para luego agarrar vuelo con las expectativas de los talleres fabricantes de unidades ferroviarias orientadas al mercado de exportación. Dicen que en INMAGUSA hay nervosismo, se deshoja la margarita.



EN MUCHAS EMPRESAS DEL PAÍS los focos rojos se encienden porque no hay inversión debido a que los dueños del dinero no se atreven a arriesgarlo por desconfianza en el profeta demente bueno para nada, pero tampoco este esquizofrénico libera un solo peso de los contribuyentes, lo guarda y lo oculta como si fuese de su propiedad en su mundo lunático y paranoia,



POR TODOS LADOS MIRA CORRUPCIÓN así como Jaime Maussan en su obsesión por los extraterrestres, todos son corruptos menos su pandilla de ancianos bandidos de negro y podrido historial que han saqueado y robado a través de los años en el PRIAN, el epicentro de este sexenio.



CERCA DE 700 PLAZAS LABORALES han sido suprimidas en Gunderson y a corto plazo las respectivas consecuencias sociales no se habrán de esperar. En la Región Carbonífera la situación está tantito peor y el hambre ya se estacionó porque únicamente de saliva les resolvieron sus problemas de empleo, salud, y educación.



YA CASI A MITAD DE mes, parece que las autoridades estatales y municipales contó un cuento chino diciendo que en octubre vendrían chinos a ver la posibilidad de invertir y generar empleos, pero los asiáticos no únicamente recorrerían Monclova-Frontera, sino múltiples regiones del país, e incluso de Centroamérica, el hecho de una visita no garantiza inversiones, pero al menos las oportunidades que sigan dando vuelta en la tómbola de la suerte.



ESTE DOMINGO LA AUTÉNTICA MILITANCIA de Morena, la tradicional, la de convicciones, la que trae el tatuaje de la izquierda en el mero centro del pecho, se enfrentará en todo el país a los arribistas, oportunistas al PRIAN filtrados en Morena, se defenderán los pioneros del partido, los que con pico y pala lo construyeron a base de sudor y lágrimas



EN LOS 300 DISTRITOS ELECTORALES del país, se llevan a cabo congresos para elegir en cada uno de ellos 10 delegados a los congresos estatales, que en el caso de Coahuila son 7 distritos que multiplicados por 10 delegados que resulten electos, esto arroja 70 boletos disponibles para el congreso del 27 de octubre en Saltillo donde será renovado el Comité Ejecutivo y Consejo Estatal.



Y POSTERIORMENTE LOS DÍAS 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de México serán electos los nuevos directivos del Comité Ejecutivo Nacional, y el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia y Justicia. La señora Luján, actual presidenta del Consejo Nacional, esposa de un abogado influyente apapachado del sexenio, y madre de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde quiere relevar a Yeidckol Polevnsky, es la pandilla de AMLO, los bendecidos, la nueva mafia del poder.



A UN PAR DE MESES de que caduque la prórroga para la importación de vehículos americanos, los propietarios de unidades “chocolate” esperan que la conclusión del programa coincida con el decreto que permita la regularización, señaló Yajaira Gómez Gómez, delegada del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.



HASTA MAÑANA