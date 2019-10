02 Octubre 2019 04:09:00

¡Así se hace!

A cereros se pone a uno: nos ha dado la mejor serie de campeonato. Ojalá lo pudiera comprender quien tuvo a los Saraperos hace un rato.

C on pasión y con inversión es como se hace a un equipo campeón. Así lo está logrando el dueño de los Acereros, quien no ha escatimado, en lo que hoy en la noche veremos.

E l Rey de los Deportes tiene en Coahuila un escudero, pues ha dejado en claro Gerardo Benavides que sus peloteros son de esos que nunca mides.

R egresaron a su casa con un propósito muy claro: entregarle a su afición por vez primera

el galardón.

O ut en home ya hizo el empresario acerero, puso ejemplo de constancia, dedicación y pasión... esperemos que esa novena responda a quien les ha puesto toda la atención.