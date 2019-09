13 Septiembre 2019 04:10:00

Atoran cambios en Aduana de PN

ESTA SEMANA SE SOLTó el rumor de que habría cambios en la Aduana de Piedras Negras, que los tiempos para José Luis Peña estaban concluidos en ese cargo federal o al menos aquí en la frontera de Piedras Negras…



INVESTIGAMOS EL ASUNTO Y resulta que a decir de los que saben, de los agentes aduanales y de los cercanos allá a la Administración General de Aduanas, hace unas semanas se pidió remover del cargo a los titulares de las Aduanas de Acuña y de Piedras Negras, allá en la mera oficina del mandamás del comercio exterior, pues aparentemente empresarios, funcionarios fronterizos y hasta altos funcionarios del Estado estaban inconformes con la chamba que ambos realizaban en esos puertos de entrada y salida de mercancías…



PERO RESULTA QUE AL menos en el caso de uno de los administradores, Peña por supuesto, tiene un padrino muy, pero muy cercano a Palacio Nacional y ese lo sostiene…



UN ENROQUE PODRÍA DARSE, pero no la salida así por solicitud de José Luis Peña, pues se ha mencionado en algunas ocasiones que en la oficina de la Administración de Operación Aduanera se preparan cambios y enroques en varias aduanas…



POR LO PRONTO, LA situación está tranquila en la Aduana, donde a pesar de que las cosas están más serenas que con la “dama de hierro”, a los agentes aduanales nunca los tienen contentos…



III



DONDE YA SE TENÍA TODO listo para la toma de protesta del nuevo dirigente panista es en Piedras Negras, con Felipe Soto, donde incluso se tenían citados a varios dirigentes electos municipales de los Cinco Manantiales para aprovechar la vuelta de un alto mando del comité estatal del albiazul…



PERO DE ÚLTIMA HORA se pospuso el evento para la próxima semana, donde ahora sí se realizará el cambio de estafeta y oficialmente en Piedras Negras el PAN tendrá comité y no ya un consejo como hasta ahora…



EL PARTIDO REQUIERE YA DE ponerse a trabajar, así lo ha hecho Felipe Soto, quien sostiene de manera regular reuniones con dirigentes juveniles, con dirigentes de cámaras empresariales y con empresarios que están interesados en apostarle y participar en el partido albiazul…



VEREMOS SI LOS QUE mandan en el partido, pero que no participan mucho, permiten esa oxigenación del instituto político como lo pretende con buen proyecto Soto Septién…



EL PANISMO DE PIEDRAS NEGRAS, ha señalado Soto Septién, requiere de más adeptos, de más militantes que le den fuerza y que lo ayuden en las contiendas electorales, porque con su voto duro, que es muy importante en número, no es suficiente para alcanzar otros niveles y en eso está empeñado el nuevo dirigente que deberá tomar las riendas en los próximos días…



III



ALCALDES Y REPRESENTANTES DE MUNÍCIPES de la zona fronteriza se reunieron ayer en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, con el delegado en Coahuila del INAMI, el general en retiro José de Jesús Barajas Santos, además de funcionarios de Aduanas, diputados locales, el cónsul Ismael Navejas y funcionarios de Banjército y Sedena para ver la problemática que se genera en cada arranque del programa Paisano…



LOS ATORONES DE TRÁFICO en la garita de Allende son normales, problemáticos y provocan que hasta la gente que no usará el módulo se quede en el congestionamiento y demore hasta dos horas o más para cruzar esa zona…



NI QUÉ DECIR dE las oficinas del INM y Banjército son insuficientes y hasta el agua se les termina, por lo que el alcalde Antero Alvarado de Allende también participó en la reunión y se tomarán previsiones…



OJALÁ Y QUE ESTA planeación funcione y que ahora sí se pueda circular con normalidad por las carreteras federales donde hay puntos de inspección o de trámite de los extranjeros o paisanos, sobre todo por los trámites de importación temporal de vehículos…



III



EN LO ALTO DE LA cortina de la presa La Amistad, donde hay un cruce fronterizo, se reunieron autoridades de Del Río y Acuña, Ralphy Lozano y Roberto de los Santos, alcaldes respectivos, para conmemorar 50 años, medio siglo, de que opera dicho embalse presa La Amistad…



EN EL eVENTO SE RECORDó el objetivo de dicha presa, para frenar las crecientes del río Bravo y Pecos, que inundaban año con año las zonas fronterizas comunes entre Coahuila y Texas…



DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN catastrófica como la de junio de 1954, se decidió este proyecto que demoró casi cinco años su construcción con una capacidad de cinco mil millones de metros cúbicos…