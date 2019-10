29 Octubre 2019 04:10:00

Atropellos a cadetes en puente 1

MÁS QUE DESANIMADOS ANDAN los auxiliares de Migración que vigilan que quienes ingresan en auto por los puentes internacionales sean mexicanos y con visa…



ES PERSONAL MUNICIPAL comisionado en migración para evitar que los particulares, polleros o aprendices de polleros, lleven en sus autos migrantes de Venezuela, China, Brasil, Venezuela, Rusia, Georgia o de otros países de Centroamérica cobrándoles por cruzarlos más allá de la guardarraya de medio puente y poder pedir asilo sin tener documentos…



ESO BUSCA EVITAR QUE los incidentes vayan a poner en riesgo la buena operación fronteriza entre Eagle Pass y Piedras Negras pues un incidente más de riesgo a sus oficiales federales provocaría que todo se concentre en un solo puente y se cierre otro por falta de personal y fallas en seguridad…



AYER SE DIO OTRO incidente, pues un maestro presunto de una escuelita llamada Peripato (que así se identificó) se negó a mostrar su visa al pretender ingresar al puente uno la oficial le pidió mostrar su visa y se negó, la oficial se atravesó y el tipo maestro de Peripato embistió con el auto a la joven municipal…



EL SUJETO FUE DETENIDO por policías y en ese momento alardeó que una diputada lo sacaría de inmediato, pues él trabaja con la diputada y es influyente…



LOS POLICÍAS SE LO LLEVARON detenido, una ambulancia se llevó a la chica lesionada al ISSSTE y el maestro del Peripato no llegó a las celdas municipales…



ESO SIN DUDA DESANIMA A los que quieren hacer las cosas bien, ojalá y que el comisario de Seguridad Pública Municipal, Luis Humberto García y Héctor Menchaca, sepan qué hacer en estos casos…



III

LOS QUE REACCIONARON DE inmediato fueron los mandamases de la Barra de Abogados de Piedras Negras, que preside Laura Mireles…



Y ES QUE EN LA institución ya se habían dado cuenta de que hay varios importantes abogados que les ha ido bien en la litigada y a otros, además de irles bien en la litigada lograron agarrar hueso en las nuevas administraciones municipales, estatales y federales, es decir ahora son abogados funcionarios públicos y que indebidamente asisten y están inscritos como miembros de dicha asociación…



ANTE ESTO, LA PRESIDENTA les ha convocado a una reunión extraordinaria hoy por la tarde a las 18 horas en un restaurante de la avenida Román Cepeda para seguramente discutir este tema…



Y NO ES MALO que los abogados les vaya bien y les haga justicia la revolución otorgándoles responsabilidades en la función pública, el problema es que como en ese momento dejan de ser abogados litigantes, en automático no pueden asistir a la Barra a sus reuniones y discutir ni enterarse de lo que ahí se analiza en pro del gremio…



POR ELLO HOY POR la tarde, aprovecharán la merienda, un buen café y tal vez hasta la cena, para ver quiénes están en esa condición y aclararles que no pueden ya acudir a las reuniones mensuales o aquellos que son integrantes de la mesa directiva lo correcto será que se disculpen y dejen el lugar a otros…



ALGUNOS LO HAN ENTENDIDO perfectamente desde hace tiempo, como la abogada Mirtala Barrera, quien ya no asiste o incluso Rogelio de los Reyes, pero hay otros más que sí deben cambiar su condición…



III

HACE UN TIEMPO SE DESMANTELÓ una banda de secuestradores de migrantes que operaban en Río Escondido y a todo lo largo de casi 10 kilómetros desde Nava hasta Piedras Negras, protegidos por policías, incluso algunos están en prisión, hoy parece que el problema surge de nuevo pues un migrante centroamericano que escapó de una casa de seguridad en la colonia Villa Real señaló que fue secuestrado al bajar del tren en la colonia Periodistas…



EL PROBLEMA ES GRAVE ojalá y que el secretario de Seguridad José Luis Pliego y el fiscal Gerardo Sánchez desplieguen en estas zonas personal suficiente para evitar estos delitos de alto impacto…



III

EL QUE NO TERMINA de estar en escándalos es el área de la Secretaría de Educación a cargo de Arón Rodríguez de Lara…



CUANDO NO SE TRATA de un maestro acusado de atacar a una madre de familia; luego riñas por todos los planteles y que son videograbadas y subidas a redes sociales y ahora una directora de una escuela siempre ejemplar como la primaria Modelo donde los maestros y hasta el subdirector acusan de malos manejos y amenazas a la encargada de ese plantel…



ALGO SUCEDE EN LA SEDU y es por ello que desde la última visita del secretario Higinio González, el director de Servicios Regionales, Arón Rodríguez ha comenzado a trabajar con escuelas y otras dependencias como Pronnif en solucionar los detalles…