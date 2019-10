27 Octubre 2019 03:10:00

Bajas ventas

BUEN DÍA …. DE JULIO a septiembre pasado Altos Hornos de México perdió 116.4 millones de dólares, muy lejos en comparación a los 18.9 millones dólares que ganó en el mismo lapo de 2018, una diferencia abismal, pero casi igual que en el segundo trimestre que comprendió de abril a junio de este 2019 cuando la pérdida neta fue de 106 millones de dólares.



EN TANTO, SUS VENTAS NETAS consolidadas en el periodo tercer trimestre de este año fueron de 607.9 millones de dólares, una caída del 31.7 por ciento, respecto a igual trimestre del año pasado, o sea que coloquialmente como diría el populacho “pa’ l perro”. Hasta finales de enero de 2020 sabremos cómo le fue en el cuarto y último trimestre de 2019 que comprende de octubre a diciembre.



DE ENERO A MARZO DE 2019, Altos Hornos de México y Subsidiarias al presentar a la Bolsa Mexicana de Valores sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre registró flujo operativo de 431 millones de pesos cifra inferior en 70 por ciento a lo obtenido en el mismo período de 2018.



EN ESE PRIMER TRIMESTRE DE este año AHMSA colocó en el mercado 921 mil toneladas de diversos productos de acero –9% menos que en el mismo período de 2018- y 1 millón 316 mil toneladas de carbón térmico, para un ingreso total por ventas de 15,748 millones de pesos. La utilidad de operación y la utilidad neta consolidada resultaron negativas en 575 y 681 millones de pesos respectivamente.



SI NO HAY REACTIVACIÓN DE la economía y si no hay celeridad en el convenio de libre comercio para concretarlo de una vez por todas con Estados Unidos, México y Canadá, la situación estará de pronóstico reservado, y el mercado interno languidece aceleradamente, pero ahora el desquiciado bueno para nada de AMLO ya hasta se compara con Jesucristo porque dice que también fue perseguido por ayudar a los pobres.



AGREGAN QUE EL DECRÉPITO ES tan humanista que le echó la mano al delincuente del hijo de El Chapo Guzmán, y tanto ayuda a los pobres que criminalmente está dejando morir lentamente a niños con cáncer, entre otros agravantes, y abundan que nunca un presidente había hecho tanto daño a México en tan corto tiempo.



POR OTRO LADO, EL DIRIGENTE estatal del Partido Acción Nacional en Coahuila, Jesús de León expresa preocupación ante las declaraciones del presidente López Obrador acerca de la liberación del presunto criminal el hijo del “Chapo” Guzman que fue un escándalo nacional con una polémica intensa que todavía sigue.



“CULIACÁN SE CONVIRTIÓ EN UNA autentica zona de guerra y en todo el día el Gobierno Federal brilló por su ausencia, hoy con tristeza confirmamos una vez más la falta de responsabilidad de parte del Gobierno Federal” expresa de León Tello, y casi igual coincide Cuauhtémoc Cardenas.



RECONOCIÓ EL TRABAJO DE LOS elementos policiacos y los elementos del Ejercito Mexicano. “A pesar de que no tenemos cifras oficiales y desconocemos si hay heridos, quiero reconocer la valentía y su lealtad a los mexicanos a todos los elementos que participaron en el combate a las docenas de personas armadas que buscaron amedrentar a los ciudadanos”.



ADEMÁS SE MOSTRÓ A FAVOR de que los involucrados en la decisión de liberar al presunto criminal, rindan cuentas de los hechos. “Hoy los mexicanos esperan las respuestas, el gabinete de seguridad debe someterse a revisión y sin duda se deberá esclarecer y formar una nueva estrategia del combate al narcotráfico”. De León Tello finalizó externando su preocupación ante la puerta que el gobierno abre a los criminales.



“LA ÚNICA LEY QUE DEBE existir es a la que estamos sujetos todos los mexicanos, la ley no puede aplicarse a conveniencia, hoy hacemos un llamado a que la amnistía a los criminales se detenga de una vez por todas”. La misma postura es de Cuauhtémoc Cárdenas.



HASTA MAÑANA