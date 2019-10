12 Octubre 2019 04:08:00

Barbosa, soberbia que ahoga

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, nos dicen, prefirió quedarse solo y no ofrecer disculpas por su desatino de decir que “Dios castigó” con la muerte a quienes acusó de haberle robado la elección.



Senadores nos dicen que fue muy extrañó el dislate del poblano, pero más todavía que no apreció la tablita de apoyo para evitar su hundimiento, que le tendió Morena en el Senado al elaborar un pronunciamiento amable con el político.



Consideran que al parecer el exsenador ha perdido reflejos, de los que hizo gala, nos recuerdan, cuando rompió con Andrés Manuel López Obrador y decía que “la soberbia de AMLO parece infinita”. Ahora, esa misma soberbia de negarse a tomar el salvavidas lanzado podría llevarlo a ahogarse.



AMLO el adivino



El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo predice los resultados de las consultas ciudadanas, sino que ahora también toma el riesgo y hace pronósticos deportivos, en especial del juego que lo apasiona, el beisbol.



Nos detallan que en su gira por Sinaloa y contagiado porque inauguró el estadio Francisco Carranza Limón y lanzó la primera bola entre los Algodoneros de Guasave y los Cañeros de Los Mochis, el Mandatario auguró que quien ganará la Serie Mundial será el equipo de los Astros de Houston. Así que vaya poniendo todo su dinerito a los Astros, pues al menos en el caso de las consultas, don Andrés le ha atinado en todas, así que no puede fallar.



La batalla del presidente de la CNDH



Aunque varias organizaciones y activistas pasaron semanas tratando de convencer a Luis Raúl González Pérez para que se reeligiera como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos cuentan que su negativa de este viernes no fue una sorpresa.



Su decisión de dejar la CNDH se veía venir por los choques que tuvo con el Gobierno del presidente López Obrador a partir de la recomendación de las estancias y los recursos legales que interpuso contra la Ley de Remuneraciones.



Estas dos acciones habrían desmoronado la relación entre el organismo autónomo y la oficina presidencial, y aunque aseguran que González Pérez mantenía una buena relación con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, no fue suficiente.



Sin embargo, muchas ONG reconocen que don Raúl tuvo el valor de confrontar al Gobierno federal, pero esa batalla le hizo perder la capacidad de hablar con el actual hombre más poderoso de la política mexicana.



Lo que la secretaria quiso decir



Así salió la Secretaría de Gobernación que aclaró los dichos de su titular, Olga Sánchez Cordero. Y es que la encargada de la política interna del país dijo ayer por la mañana que la Secretaría de la Marina salió de los estados para incorporarse a otras labores, no de seguridad.



Y por la noche, a través de Comunicación Social de la dependencia, se difundió un comunicado para “precisar” que la Marina salió solamente de Guanajuato y en su lugar llegó la Guardia Nacional. Vaya susto que habrán pasado por algunas horas los gobernadores de los estados en los que la Marina Armada de México es la única autoridad confiable.