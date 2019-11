10 Noviembre 2019 04:10:00

Bastón de mando

Los priistas saldrán este domingo a votar. Tienen pendiente la renovación de su Consejo Político Estatal y la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal. Los enterados apuntan a que será una elección sin sorpresas para ratificar a Rodrigo Fuentes Ávila al frente del tricolor. Con ello, el bastón de mando seguirá en las manos del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien por cierto a las 10:00 horas acudirá a emitir su voto a la casilla instalada en el Comité Municipal del PRI en la Perla de la Laguna.



Rigo Fuentes lleva como compañera de fórmula a la profesora Martha Loera Arámbula, y la fórmula de enfrente, integrada por Enrique Sarmiento Álvarez y Pilar Cabrera Hernández, no pudo despegar a lo largo de más de un mes de

campaña.



A ver si es cierto

De acuerdo con los que saben del tema, la elección interna de este domingo será parteaguas para el número de votos con el que el PRI pueda contar para la próxima elección de diputados locales, cuyo proceso de organización está en marcha, pero arrancará formalmente el 1 de enero.



Los propios priistas tomarán esta elección como round de sombra y ejercicio para saber realmente en dónde tienen peso específico, y también detectar fallas, puntos ciegos y debilidades. Si algo se tendrá en cuenta este domingo es la participación y el número de votos en cada municipio. Veremos si Saltillo se sostiene como uno de los municipios más priistas del país.



¿Con el PRI o con Morena?

Aunque no lo parezca, el Partido Verde Ecologista de México existe y tiene nuevo dirigente en Coahuila. Se trata de Rodrigo Tueme Lozano, un empresario originario de Torreón que en 2017 llegó al Palacio de Coss como diputado suplente. Sucede en el cargo al también lagunero Pedro Rodríguez López.



Tueme fue suplente del exdiputado local Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, quien dejó libre su asiento en el Congreso del Estado para coordinar la campaña interna del actual dirigente nacional del Verde, Carlos Alberto Puente Salas. Rodríguez fue su representante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihua-hua, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.



Lo que Tueme no aclaró es si para las elecciones de diputados locales del próximo año, el PVEM mantendrá su acostumbrada alianza de facto con el PRI, o como ocurre en lo nacional, se acercará al calorcito de la cuarta transformación.



Ni para dónde voltear

El jueves 15 vence el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos Federal para el próximo año y hasta ahora los representantes de Coahuila no dan señales de vida para impulsar proyectos de inversión prioritarios para los alcaldes y la Administración estatal.



Por ejemplo, quién sabe en qué andarán los priistas Fernando de las Fuentes, Martha Garay y Rubén Moreira; la panista Silvia Garza Galván y el udecista Evaristo Lenin Pérez Rivera.



Otros pasan desapercibidos, como el lagunero José Ángel Pérez, de Encuentro Social y para la bancada de Morena mejor ni voltear; Javier Borrego, Diego del Bosque, Melba Farías, Luis Fernando Salazar y Miroslava Sánchez traen su propia agenda y en ella no están los temas de interés para Coahuila. Ah, ¿pero cuando andaban tras el voto?



Dos votos

En medio del alboroto por las supuestas irregularidades en el conteo de los votos del Senado de la República, para la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la coahuilense Verónica Martínez García apareció con dos boletas en la mano, las cuales posteriormente depositó en la urna transparente.



Pero no vaya a creer que la paisana formó parte de la trama y las travesuras para sacar adelante la candidatura de la nueva ombusperson. Resulta que su colega y máximo dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, quien se encuentra sujeto a una silla de ruedas, no estaba en condiciones de aproximarse y entregar el voto, por lo que pidió ayuda a la senadora.



Esto ocurre con frecuencia, de hecho en la misma sesión lo hizo la colimense Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, quien depositó su voto y el de uno de sus compañeros, como en el caso de Martínez, con la anuencia de la mesa directiva.



Un error más

Si algo logró la Diócesis de Saltillo al condenar a quienes criticaron al obispo Raúl Vera López, por aparecer en una cantina acompañado de amigos y colaboradores, fue unificar al gremio periodístico de la entidad. La víspera, luego de la convocatoria pública de la Diócesis para tratar de fusilar mediáticamente a quienes dieron cuenta de la situación, la Red de Reporteros Coahuila reviró con un comunicado que firmaron comunicadores de las distintas regiones de la entidad.



En síntesis, el pronunciamiento de los reporteros señala que como persona pública, el Obispo debe ser tolerante a la crítica y no solo esperar la cobertura de la agenda que le conviene. Un error más de la fallida estrategia de comunicación del fraile Vera y quienes lo acompañan.