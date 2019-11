24 Noviembre 2019 03:10:00

Batallan porque quieren

BUEN DÍA … BATALLAN PORQUE quieren, y es que si el Plan de Egresos de la Federación asignó una partida presupuestal insuficiente a Coahuila, únicamente habría que proceder judicialmente luego de muchos años de espera contra quienes saquearon la entidad en el Moreirato, tan solo la ex secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis tiene denuncias de saqueo por 500 millones de pesos.



NO HAN SIDO MOLESTADOS EN lo absoluto, ni siquiera reclamaron a Estados Unidos la fortuna que allá decomisaron a los gángsters que operaron bajo el Moreirato, ni procedieron contra los autores del atraco más espectacular de todos los tiempos, los 36 mil millones de pesos donde no se sabe qué le hicieron a ese dinero, y hasta AMLO los defiende porque dice que no se vale politizar el tema, así lo dijo en una de las mentadas mañaneras.



LA MOMENTÁNEA AUSENCIA DEL DEPÓSITO del cupón electrónico de despensa a empleados de confianza de Altos Hornos de México provocó desconcierto en ellos, pues algunos pensaron lo peor, o sea que habían eliminado la prestación económica, pero enseguida Recursos Humanos hizo una serie de precisiones.



LA EMPRESA “EDENRED” LA CUAL administra la prestación económica a los empleados sufrió un ataque de “hackers” lo que impidió realizar los depósitos, pero que desde ayer gradualmente se fueron realizando los depósitos que debieron aparecer el viernes.



“SE PROVOCÓ LA CAÍDA DE la plataforma electrónica lo que imposibilitó realizar el depósito, pero el equipo de especialistas de “EDENRED” se encuentra trabajando arduamente para restablecer el servicio”, añade el documento dirigido internamente a los empleados, y eso apagó la incertidumbre e inquietud.



LA CONTINGENCIA POR EL ASALTO electrónico cibernético alarmó a los empleados de confianza de Altos Hornos de México, Cerro de Mercado, Minera del Norte, entre otras subsidiarias, quienes temieron una supuesta insolvencia de la siderúrgica local para cumplir con la prestación, pero esto se disipó con la circular.



EL MIÉRCOLES SE CUMPLE JUSTAMENTE medio año desde que se produjo el congelamiento de las cuentas bancarias de Altos Hornos de México, y los dueños de compañías constructoras se siguen quejando de insolvencia por la demora en el pago de facturas, y a ver qué sucede el próximo año que se mira muy borroso, hay algo de incertidumbre debido a factores internos y externos, el problema es a nivel mundial.



LOS PRECIOS DEL ACERO DICE Ternium que cayeron considerablemente, huele a algo recesión mundial, la economía mexicana está débil, no está refrendado el tratado de libre comercio, no hay inversión pública ni privada, todo un inagotable catálogo de calamidades y ni siquiera se ve una luz en el fondo del túnel, riesgo de que el dique se rompa.



“QUIERAN O NO LA BUROCRACIA DORADA se va”, dijo ayer AMLO, pero solamente le faltó aclarar que con excepción de sus amigos y compadres porque ellos sí tienen licencia para robar a manos llenas, y la bolsa de la podredumbre donde está almacenada la corrupción está a la vista en las denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, válgame por la propia militancia.



HASTA TIPOS QUE HAN ENFRENTADO denuncias por secuestro y homicidio están en Morena Coahuila de consejeros pero son amigos de AMLO porque para este hombre todos son corruptos, menos sus camaradas, amigos y cómplices, incluso los ha contemplado para cargos federales en Saltillo, aún cuando trabajaron en dependencias federales durante el sexenio anterior, según obra en notas periodísticas.



LO MISMO LADRONAS QUE IGUAL robaron prerrogativas de Morena, que recursos de las pensiones universales, son los mismos marranos pero con otro uniforme, pero en fin se trata de la Cuarta Transformación.



HASTA MAÑANA