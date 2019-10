05 Octubre 2019 03:10:00

Batallaron pero los juntaron

BATALLARON PERO LOS JUNTARON, CADA uno se dio a desear, no fue a la primera cita, a la segunda se aceptaron las condiciones por el bien del partido, de sus permanencia en la ubre, perdón, como funcionarios y presumieron ser amigos.



FLORENCIO SILLER Y CHUY RÍOS, el alcalde de Frontera y el nuevo delegado municipal de Programas Sociales, los que de ahora en adelante se disputarán el posicionamiento entre lo que queda del PRI.



CUENTAN QUE en el primer intento de acercamiento, el delegado de programas se mandó disculpar con uno de sus asistentes por no poder asistir a la reunión, supusieron que no quería verse facilito.



AFLOJÓ Y cooperó, finalmente la reunión fue el pasado jueves en las oficinas de la Presidencia Municipal, el mensaje para los priístas es que están unidos, van en el mismo barco, un mensaje que es difícil les crea tres cuartas partes del municipio.



TODO DE MARAVILLA EN EL PAN, el panorama bastante claro con la visita del dirigente nacional, Marko Cortés, quien está directo en la ruta que Memo Anaya inició desde hace muchísimos años.



DE NUEVO LISTOS LOS COMITÉS de Acción Ciudadana, aquellos que fundó Memo para impulsar su proyecto y que parecía que funcionaría pero no pudieron darle el triunfo de la Gubernatura.



A LA CAPITAL FUERON MANDADOS llamar los militantes para que el dirigente nacional les tomara protesta, más tarde estuvo en Monclova en el informe de la diputada Silvia Garza, quien por lo menos puede presumir tener el apoyo del líder nacional.



DE LO POCO QUE PUEDEN presumir en el PRI, la senadora Verónica Martínez rindió su informe legislativo en Torreón arropada por la clase política que encabezó el primer priísta Miguel Ángel Riquelme, además de militantes de Coahuila.



LA VISITA FORÁNEA NO PODRÍA pasar desapercibida ante los rostros que se dejan ver en todas las fiestas, eventos políticos y conflictos de interés, Cristina Díaz, Miguel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y otros.



FUE EN TORREÓN DE DONDE es Verónica, el Centro de Convenciones donde la senadora habló de lo que ha hecho, lo que puede como es solicitar recursos para Coahuila, a la única que se ha visto acompañando al mandatario a tocar puertas.



LITERAL “TOCAR PUERTAS”, TAREA NADA fácil partiendo de que ahora son minoría y con padrastro.



SIN EMBARGO, LA SENADORA DE Coahuila se ha hecho presente en las diversas regiones recogiendo necesidades y entregando apoyos, sin que se difunda sus acciones, porque hasta hace 15 días se supo que mandó sillas de ruedas.



EL QUE TANTO LE SIRVA verse rodeada por gente del gobierno tan cuestionada como odiada, se sabrá luego, Vero tiene futuro político, es joven pero no toda la juventud ayuda, sirve o favorece para escalar..



EN PRIMERA FILA LOS HERMANOS Carlos y Álvaro Moreira, Rigo Fuentes, es más hasta el equipazo de Monclova hizo su viaje a Torreón, Armandito Castro, Marco Morales, Beto Medina y las damas de siempre.



LA TABLITA DE SALVACIÓN EN el asunto del fracking, por lo que quieran y gusten, es el senador Armando Guadiana el que desde hace rato está gestionando, insistiendo y avalando el uso de la fractura hidráulica en Coahuila.



SE SUPO DE SUS MÚLTIPLES reuniones con el representante del cluster Minero impulsor del fracking, Rogelio Montemayor, que junto con expertos ex empleados de Petróleos Mexicanos analizaron la conveniencia de la extracción de gas shale.



LA IDEA ES EXPONERLE CON detalles técnicos, estadísticas y el futuro del país con el uso de fracking y sin el panorama sin su aprobación, pero además los ejemplos que existen en Estado Unidos.



ES MÁS, HASTA SE ORGANIZARON un equipo de beisbol para echarse la cascarita, puro de la edad de oro, en una de esas siendo beisbolero el que manda en el país y esta renuente pudiera integrarse.



GUADIANA ENCABEZÓ LAS MESAS DE trabajo con empresarios para ver el tema de combustible, gas y electricidad.



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA dirá que no, pero en Coahuila hay empresarios que están de acuerdo en el “fracking” para extraer gas shale, entre ellos el también senador coordinador de la Comisión de Energía, el tema sigue evaluándose, descartada, descartada no está según dicen.