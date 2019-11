16 Noviembre 2019 04:10:00

Bienvenidos, turistas cinegéticos

CON LOS BRAZOS ABIERTOS, A PARTIR de ayer decenas de propietarios de ranchos, UMA y ranchos cinegéticos recibieron a los cazadores para el arranque de la temporada de venado cola blanca y bura que estará vigente hasta el próximo 20 de enero…



LOS ORGANIZADORES CINEGÉTICOS SABEN QUE esta es una actividad que hay que cuidar, que la seguridad y el buen trato al turista es fundamental y por ello es que se requiere de que haya un buen resultado no solo en cuanto a los trofeos que puedan conseguir los visitantes, que estamos seguros serán de campeonato, sino de que además se sientan cómodos, seguros y que ya no exageren como en algunos casos, de exigir hasta seguro contra secuestro y seguro de vida para venir de cacería al norte de México…



HOY LAS CONDICIONES SON otras, muy distintas a aquellas cuando se desplomó el turismo por un levantón de un agente Aduanal y tres personas más en el famoso rancho La barranca de los apaches en Hidalgo, Coahuila…



A DIFERENCIA DE HACE MÁS de 16 años, hoy Coahuila goza de tranquilidad y confianza, la primera para circular y visitar todo el estado y la segunda en las autoridades y sus corporaciones…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES de Piedras Negras y la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada les dieron la bienvenida a los turistas y han firmado un gran compromiso para que la temporada transcurra sin sobresaltos…



ESO NO LO PODEMOS decir de las fronteras de otros estados….



III

EN VERDAD QUE LOS delincuentes no se miden en sus intentos y técnicas para cruzar, lo mismo migrantes que droga, por las fronteras…



AYER LA GENTE DE Paul del Rincón detectó una nueva forma de cruzar droga desde Piedras Negras hacia Eagle Pass mediante balones de futbol…



RESULTA QUE EL patrullero de Aduanas vigilaba las márgenes del río Bravo y de repente vio una mochila deportiva que al parecer en su interior estaba un balón de soccer por lo que al pasarle encima de ella se escuchó un estallido y al revisarla se encontró un balón ponchado pero que en su interior traía un kilo de mariguana…



POR SUPUESTO QUE EL balón y mochila lo lanzaron desde el lado mexicano o desde el mismo río Bravo hacia el Shelby Park en los campos deportivos para durante el día transportarlo como si nada pasara…



IGUAL HAN TRANSPORTADO migrantes en piñatas forradas o dentro de maletas que ahora esta nueva técnica de narcobalones…



ANTE ELLO LA SEGURIDAD se deberá de reforzar en cuanto a las revisiones en material deportivo, porque las técnicas se depuran…



III

DONDE SIN DUDA DEBERÁ DE intervenir Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, es en el Poder Judicial y los tribunales laborales que dirimen los conflictos con este organismo…



ANTE EL ESCÁNDALO QUE SE ha hecho público de reclamo por despido injustificado de tres trabajadores de los juzgados del Distrito de Río Grande, asunto que data desde mayo de este año, que se hizo más grande por la filtración de un video donde el magistrado Nájera Davis platica sobre cómo despedir sin que hagan lío a estos empleados, ahora los extrabajadores que llevan seis meses de reclamo, han dicho que nadie les da chamba, porque al parecer los pusieron en una lista negra para bloquearlos por reclamar sus derechos laborales…



ASÍ LO HA DENUNCIADO EL abogado de los extrabajadores quienes simplemente se la han visto difícil para colocarse tras su despido sin motivo o tal vez despido por grillas internas, pero en el que simplemente no les respetaron sus derechos…



DIFÍCIL SIN DUDA, PUES cómo enfrentarte cuando tienes a un magistrado en contra? Como lo señaló el doctor Antonio Berchelman: “Quien tiene a un acusador como juez, necesita a Dios como abogado”…



III

EN LA TRAMA DEL ABOGADO y congresista estatal Poncho Nevárez, ayer decidió entregarse en la oficina del sheriff Tom Schemerber para luego pagar una fianza y obtener su libertad para seguir el proceso, lo que habla de su estrategia para evitar ser captado preso, esposado o en el momento en que alguna autoridad lo capturara…



POR LO PRONTO, TODO quedará en manos del investigador Otto Carrera allá en Austin para que de acuerdo a lo que presente de pruebas de cargo en este asunto…