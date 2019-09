22 Septiembre 2019 04:10:00

Bonos devaluados

Desde el viejo edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, allá sobre el bulevar Francisco Coss, salieron varias llamadas a las oficinas y teléfonos móviles de integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.



Pasó la etapa de entrevistas a los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana, de hecho hay tres finalistas, pero quedaron los intentos de algunos personajes que se presumen “influyentes” para recomendar a uno que otro candidato. Uno de ellos, el magistrado Iván Garza García, empujó las aspiraciones de uno de los aspirantes que quedó a escasos puntos de ser considerado en la terna. ¿Será que los bonos del presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar andan devaluados?



Por acá lo esperan

Que no cante victoria. Ahora que vuelve a ser tema en la escena política y mediática el caso de Javier Villarreal Hernández, hay quienes recuerdan que fue en el periodo del ahora magistrado Homero Ramos Gloria, en sus tiempos como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes, e incluso se promovió en la Procuraduría General de la República la orden de extradición.



Al parecer las órdenes de captura están vigentes y de este lado del río Bravo esperan que el Tío Sam deje libre y extradite al extesorero del Gobierno de Coahuila, para echarle el guante encima… Villarreal ya estuvo preso, pero no duró una semana en el Cereso de Saltillo. A ver ahora.



Diputado sin rienda

Desatado, así anda el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández, quien hace todo para competir en 2020 por la alcaldía de Torreón, pero ya no con las siglas de Acción Nacional, sino de Morena. El ex “Niño azul” llegó dócil al partido de moda, con la promesa de poner por adelante los intereses de la cuarta transformación, pero en cuanto se acomodó empezó su promoción política personal y ahora los morenistas no saben cómo pararlo.



El que le abrió las puertas de Morena en Coahuila fue el senador Armando Guadiana Tijerina y por lo tanto hacia él se dirigen los reclamos de la 4T para meter al orden al indomable legislador. “El Hooligan”, le dicen los panistas y ahora los morenistas saben por qué.



No tiran a matar

A propósito de legisladores de la cuarta transformación, en nada quedaron las investigaciones internas y las denuncias penales que se presentaron en contra de la diputada Miroslava Sánchez Galván, por el desvío de recursos supuestamente detectado a su paso por la presidencia de Morena en Coahuila.



Los detractores de la presidenta de la comisión de Salud en la Cámara de Diputados hablaron de varios cheques extraviados y camionetas que se compraron con prerrogativas del partido y nadie sabe en dónde están, pero hasta ahora el asunto no pasó de los señalamientos, pues la legisladora sigue tan campante. ¿Será que entre morenistas se disparan, pero no se tiran a matar? La de cosas que hay por aprenderle a la nueva clase política.



De trámite

Los priisas de Coahuila votarán en noviembre, en elección directa y abierta, por la dirigencia estatal para el periodo 2019-2023. Lo anterior lo resolvieron los consejeros estatales durante la sesión del sábado en la cual Adrián Herrera y Lilia Gutiérrez iniciaron de manera formal funciones como presidente y secretaria general interinos.



Para muchos, la elección interna estará planchada, pues con anticipación se anunció que Rodrigo “Rigo” Fuentes Ávila dejó de manera anticipada el cargo para estar en condiciones de inscribirse y competir de la mano de quien fue secretaria general, la profesora Martha Loera, pero para los priistas será la oportunidad de enseñar músculo y calibrar motores frente al proceso para diputados locales que arrancará el 1 de enero. A ver qué resulta.



Pasarela de candidatos

La idea era que la sesión del Consejo Político Estatal del PRI de ayer la encabezara el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pero como se encuentra en China en visita de promoción económica, en su lugar fue el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller, a quien más de un priista insiste en verlo como futuro candidato a la alcaldía de Saltillo.



Alvaro Moreira Valdés también tuvo asiento en el templete, pues según esto va en caballo de hacienda como candidato a diputado local, ¡imagínese! Jaime Bueno Zertuche y Lucía Azucena Ramos, quienes no lo han dicho abiertamente, pero hacen todo para ir por la reelección como legisladores, también estuvieron en el presidium. Total que aquello fue pasarela de candidatos.



Mientras tanto…

Y en la Universidad Autónoma de Coahuila, mientras el Sindicato Único de Trabajadores anda en el pleito legal sobre la permanencia o no de su dirigente María de la Luz López Saucedo, el rector Salvador Hernández Vélez tuvo acercamiento con su homólogo de la Universidad La Salle Campus Saltillo, José Ramón Cubillas Romero. La idea es llegar a acuerdos para el intercambio académico, pero por lo pronto tuvieron el primer acercamiento. Por algo se empieza.